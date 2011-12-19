هزار و 400 تن از محصول زرشک بیرجند صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ذوالقدر با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی بیرجند زیرکشت زرشک است، اظهار داشت: میزان محصول تولیدی در چند سال اخیر تقریبا ثابت است و افزایش یا کاهش چشمگیری در آن دیده نمی شود و تولید همه ساله در حدود یک هزار و 800 تن است.
وی افزود: با توجه به راهاندازی واحدهای فرآوری زرشک در استان حدود 400 تن از محصول زرشک در استان مصرف و یک هزار و 400 تن دیگر به خارج از استان صادر می شود.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند ادامه داد: در گذشته حدود 100 تن مصرف داخل استان و هزار و 700 تن به خارج استان صادر می شده است.
ذوالقدر گفت: به طور طبیعی همیشه حدود 10 درصد محصول به دلیل نوسان قیمت و انتظار کشاورز به افزایش قیمت در سال آینده به فروش نمی رسد.
وی افزود: قیمت زرشک بر اساس بازار، عرصه و تقاضا تعیین می شود و واسطه ها بیشترین نقش را در قیمت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند یادآور شد: قیمت کارشناسی زرشک حدود 90 هزار ریال است.
ذوالقدر عنوان کرد: در حال حاضر هیچ محصول باغی جایگزین زرشک نمی شود و باغداران هیچگاه باغ زرشک را به خاطر جایگزینی با درخت دیگر حذف نمی کنند.
نظر شما