پیروزی پرگل سایپا در آبادان/ سیزدهمین تساوی شاگردان دایی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی نیم فصل اول یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه با برگزاری سه دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال سایپا در آبادان برابر صنعت نفت به پیروزی 4 بر صفر دست یافت. این شکست در حالی برای شاگردان "کاستا" رقم خورد که این تیم هفته گذشته استقلال را در ورزشگاه آزادی شکست داده بودند.

نتایج سه دیدار برگزار شده امروز دوشنبه به شرح زیر است:

* صنعت نفت آبادان صفر - سایپا البرز 4

گل ها: کریم انصاریفرد (43 و 68) ، میلاد غریبی(90) و سجاد شهباززاده(2+90)

* شهرداری تبریز صفر - داماش گیلان صفر



* شاهین بوشهر صفر - راه آهن شهرری صفر

آخرین دیدار نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر نیز از ساعت 16:15 دقیقه امروز بین تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.