حوادث رانندگی منجر به فوت در همدان 32 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی فکری ظهر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی در هشت ماهه نخست سال جاری 40 نفر در همدان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: آمار این تلفات در سال گذشته 58 نفر بوده است.

علی فکری تصادفات جرحی سال گذشته شهرستان همدان در این مدت را یک هزار و 66 مورد اعلام کرد و افزود: امسال این رقم به هزار و 22 مورد کاهش یافته است.

فکری اضافه کرد: شهرستان همدان در کاهش حوادث رانندگی رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

محور گنجنامه همدان جان هشت نفر را گرفته است

وی با اشاره به محور حادثه‌خیز گنجنامه همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج مورد تصادف فوتی رخ داده که این تصادفات منجر به فوت هشت نفر شده است.

رئیس پلیس راهور شهرستان همدان با بیان اینکه محور گنجنامه دارای شیب‌های عرضی و طولی زیادی است، یادآور شد: تمامی نقاط این محور باید تحت پوشش قرار گرفته و نواقص آن رفع شود.

معاون هواشناسی استان همدان نیز در این نشست گفت: میزان بارندگی استان همدان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 156 میلی متر بوده است.

یوسف شیخ الملوکی اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته 79 میلی متر و نسبت به آمار بلند مدت 49 میلی متر افزایش داشته است.

شیخ الملوکی افزود: میزان بارندگی شهر همدان نیز در این مدت 189 میلی متر گزارش شده است.

وی یاد آور شد: میزان بارندگی شهر همدان نسبت به آمار بلند مدت 56 درصد افزایش داشته است.