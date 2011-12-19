۱۴ هزار تن کالا از گمرک شهرستان بروجن صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کرمی اظهار داشت: این میزان صادرات کالا از ابتدای سال جاری تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزون بر ۱۵۰ درصد رشد یافته است.



وی ارزش دلاری کالاهای صادر شده را بیش از ۱۳ میلیون دلار اعلام و تأکید کرد: این میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته افزون بر پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.



فرماندار بروجن از صادرات ۳۸ درصد کالاهای چهارمحال و بختیاری از شهرستان بروجن خبرداد و افزود: موکت پلی استر، موکت پلی پروپلین، سیلندر گاز، کاشی کف، روغن خوراکی و الیاف مهم ترین کالاهای صادراتی این شهرستان به کشورهای تاجیکستان، ترکیه، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و عربستان صعودی هستند.



کرمی صادرات را یکی از عوامل موثر در توسعه و پیشرفت شهرستان بروجن بیان و تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب در یک برنامه زمانی مشخص بایستی بتوان زمینه مناسب برای صادرات بیشتر را فراهم کرد.



