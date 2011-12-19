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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

برگزاری دومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس در تبریز

برگزاری دومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس با عنوان "یادهای نیک" دهم بهمن ماه جاری در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد رقابت سالم در بین اهل قلم و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تقویت پایگاه خاطره نویسی، جمع آوری خاطرات رزمندگان و سایر صنوف دفاع مقدس در دو بخش  خودنوشت و دیگرنوشت برگزار می شود.

 در این جشنواره برای سوژه خاطرات دوره زمانی خاصی متصور نیست و تمامی عرصه های جنگ اعم از منطقه کردستان، مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس، حوادث پشت جبهه و شب های بمباران را شامل می شود.

 گاه شمار پذیرش آثار به دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس را 30 دی ماه اعلام شده است.

خاطرات برگزیده در مجموعه کتابی منتشر و به جشنواره ملی خاطره نویسی ارسال خواهد می شود.

کد مطلب 1488066

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