برگزاری دومین جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد رقابت سالم در بین اهل قلم و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تقویت پایگاه خاطره نویسی، جمع آوری خاطرات رزمندگان و سایر صنوف دفاع مقدس در دو بخش خودنوشت و دیگرنوشت برگزار می شود.

در این جشنواره برای سوژه خاطرات دوره زمانی خاصی متصور نیست و تمامی عرصه های جنگ اعم از منطقه کردستان، مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس، حوادث پشت جبهه و شب های بمباران را شامل می شود.

گاه شمار پذیرش آثار به دومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس را 30 دی ماه اعلام شده است.

خاطرات برگزیده در مجموعه کتابی منتشر و به جشنواره ملی خاطره نویسی ارسال خواهد می شود.