افراد چاق بیش از دیگران در معرض ابتلا به سنگ کیسه صفرا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شهبازی اظهار داشت: جنسیت و سن بین 35تا45 سال، برخی بیماریهای خونی مثل هملتیک خون، بیماریهای التهابی روده وجراحی روده‌ای از دیگر عوامل افزایش ابتلا به بیماری سنگ کیسه صفرا هستند.

وی بیان کرد: بیشتر سنگهای کیسه صفرا بدون علامت هستند ولی برخی از آنها ممکن است علامت دار شوند که در این ‌صورت نیاز به عمل جراحی دارند.

این متخصص جراحی با اشاره به برخی علائم بیماری سنگ کیسه صفرا، تاکید کرد: این علائم شبیه زخم معده هستند که به ‌صورت درد بالای شکم که تا شانه راست تیر می کشد، نمود پیدا می‌کند.

شهبازی با بیان اینکه یک‌ گروه از بیماران بدون علامت نیز به عمل جراحی نیاز دارند، گفت: افراد دیابتی، اگر دیواره کیسه صفرا آنها کلسیفه شود بدون علامت هستند که در این ‌صورت آنها نیز باید مورد عمل جراحی قرار گیرند.

وی عنوان کرد: عفونت کیسه صفرا، سنگ در مجاری صفرا، پانکراتیب از جمله عوارضی هستند که موجب بروز عفونت در این بیماری می شود.

این متخصص جراحی عمومی بیان داشت: عمل جراحی با استفاده از دستگاه لاپراسکوب و برداشتن کیسه صفرا بهترین اقدام برای بیمارانی است که به عمل جراحی نیاز دارند.