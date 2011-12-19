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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

بعد از نگودی و بازیکنان شاهین/

یک بازیکن دیگر دسته گل به آب داد/ تکرار رفتار زشت "پشت دروازه" در تبریز

یک بازیکن دیگر دسته گل به آب داد/ تکرار رفتار زشت "پشت دروازه" در تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتبال داماش گیلان حرکت ناشایستی که پیش از این دو بازیکن تیم شاهین بوشهر در تبریز و جان نگودی در در مشهد انجام داده بودند را تکرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، در جریان دیدار عصر دوشنبه تیمهای شهرداری تبریز و داماش گیلان که با تساوی بدون گل به پایان رسید، علیرضا جهانبخش بازیکن نیمکت نشین تیم داماش گیلان هنگام گرم کردن بدن خود جهت قضای حاجت به کنار زمین رفت و عملی را که پیش از این دو بازیکن تیم شاهین بوشهر در تبریز انجام داده بودند را تکرار کرد.

به گفته شاهدان، یکی از عوامل تیم داماش این بازیکن را به ضلع جنوبی ورزشگاه هدایت کرده و از او خواسته بود که کارش را در آنجا انجام دهد! گویا تذکر عکاسان و تصویربرداران پشت دروازه تیم داماش گیلان نیز، به این کار بازیکن داماش تاثیری نداشته و این بازیکن که از دقیقه 83 وارد زمین مسابقه شده بود بدون توجه به تذکر عکاسان کار خود را انجام داد.

قبل از این دو مورد نیز "جان نگودی" بازیکن خارجی تیم فوتبال ابومسلم پشت نیمکت این تیم اقدام به رفتار زشت و ناشایست کرد و از آن زمان تاکنون هرازچندگاهی بازیکنان جدیدی چنین دسته گلی را به آب می دهند.

کد مطلب 1488075

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