غربی ها در پی گنجهای پنهان قذافی در صحراها/ مرز با تونس بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع آگاه اعلام کردند: شرکتهای امنیتی آمریکایی و غربی به دنبال شمشهای طلا و جواهرات گرانبها و صدها میلیون ارز خارجی متعلق به "معمر قذافی" هستند.

این منابع افزودند: مقامات نیجری دو لیبیایی را که به طور غیرقانونی وارد کشورشان شده بودند دستگیر کردند که مشخص شد این افراد با شرکتهای آمریکایی برای یافتن گنجهای قذافی همکاری می کرده اند.

به گفته این منابع، افراد مذکور در پی یافتن یکی از افراد اطلاعاتی نزدیک به معمر قذافی هستند که احتمال می دهند مکان گنجهای قذافی را که در صحراهای لیبی پس از سقوط طرابلس دفن شده است، می داند.

منابع مذکور اعلام کردند: حدود چهار تن طلا و چند صد میلیون دلار و یورو سرنوشت نامشخصی دارد که هواپیماهای شناسایی غربی مجهز به سیستم کشف معادن و "جی پی اس" به دنبال گنجهای قذافی در صحراهای لیبی به ویژه در منطقه "الحماده الحمراء" در نزدیکی تونس و الجزایر در غرب لیبی، "تینوهان" در غرب وصحرای "فزان" هستند.

منابع فوق بیان کردند: هواپیماهای شناسایی غربی در مرزهای الجزایر و لیبی در ارتفاع پایین پرواز می کنند تا گنجهای قذافی را بیابند و گفته می شود کلید گنجهای قذافی دراختیار یک سرگرد به نام" مویجی" که نام کاملش "سعید قمان" و از افسران اطلاعاتی رژیم قذافی است.

خبر دیگر از لیبی اینکه "عمر الخضراوی" معاون وزیر کشور لیبی اعلام کرد: گذرگاه مرزی "راس الجدیر" میان تونس و لیبی پنجشنبه آینده به طور رسمی بازگشایی می شود.

از سوی دیگر "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر لیبی اعطای مهلت یک هفته ای به کابینه این کشور از سوی شورای انتقالی را بی اساس دانست.

خبر دیگر اینکه "عبدالحکیم بلحاج" رئیس شورای نظامی طرابلس اقدامات قضایی علیه انگلیس را به خاطر همدستی لندن با رژیم سابق لیبی در شکنجه وی و همسرش به اتهام عضویت در گروه القاعده را آغاز کرد.