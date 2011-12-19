نخستین تصفیه خانه مدرن آب خراسان رضوی در کلات به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی محمد زاده در حاشیه بازدید مدیران شهری از مراحل ساخت تصفیه خانه مدرن زاوین اظهار کرد: این تصفیه خانه در چارچوب مطالعات محوری آبفای کلات به منظور تامین آب با کیفیت شهر زاوین احداث شده است.

وی اظهار داشت: تصفیه خانه مدرن زاوین آب مصرفی شهروندان به صورت تمام اتوماتیک در چند مرحله تصفیه و برای مصرف وارد شبکه توزیع خواهد کرد.

محمد زاده گفت: برای این تصفیه خانه شرکت آبفای کلات چهار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه در دهه فجر امسال یک هزار و 100 مشترک از آب سالم بهره مند می شوند.

به گفته وی با بهره برداری از تصفیه خانه زاوین بخشی از آب سد وارد شبکه توزیع خواهد شد.

هم اینک آب مصرفی پنج هزار نفر ساکن در شهر زاوین از چشمه ها تامین می شود.