مس کرمان با پیروزی برابر صبای قم به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) بین تیم های صبای قم و مس کرمان برگزار شد که در پایان 90 دقیقه دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند اما در ضربات پنالتی این تیم کرمانی بود که به پیروزی 5 بر 3 دست یافت و در مجموع 6 بر4 صاحب برتری شد و به نیمه نهایی رسید.

در مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابتها تیم مس کرمان باید به مصاف شاهین بوشهر برود تا تیم پیروز به دیدار فینال راه پیدا کند. دیگر دیدار این دوره از مسابقات را استقلال تهران برابر شهرداری یاسوج برگزار خواهد کرد تا چهره دومین فینالیست مشخص شود.