به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف پرسپولیس از یک سو و برگزاری بازی در یک روز میان هفته از سوی دیگر باعث شد تا تماشاگران برای تماشای دیدار پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان که آخرین بازی نیم فصل لیگ برتر است باعث شد کمتر از دو هزار تماشاگر به ورزشگاه بیایند. این بازی حواشی دیگری هم داشت که در زیر به آن اشاره می شود:

- لیدرهای پرسپولیس که برای حمایت از تیم خود قصد ورود به ورزشگاه را داشتند با ممانعت نیروهای انتظامی و حراست ورزشگاه مواجه شدند آنها با حضور در قسمت بالای جایگاه هفتم ورزشگاه و در حالیکه چند نفر از نیروهای انتظامی اطراف آنها حضور داشتند بازی را تماشا کردند.

- پیش از آغاز بازی تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فولاد خوزستان در کنار زمین حلقه اتحاد تشکیل دادند.

- پیش از آغاز بازی میثاق معمارزاده، جواد کاظمیان، حسین بادامکی، غلامرضا رضایی، مجتبی شیری و امیرحسین فشنگچی سمت نیمکت فولاد خوزستان رفتند و برای ورود به میدان از مجید جلالی رخصت گرفتند.

- معدود تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس در جریان بازی بارها به تشویق علی کریمی پرداختند.

- مازیار زارع در دقیقه 13 بازی دچار مصدومیت شد او که از ناحیه سر آسیب دیده بود پس از مداوای سطحی به میدان بازگشت. مازیار پس از ورود به زمین به شدت از سوی هواداران پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت.

- گروهی از تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس به مجادله کلامی با هواداران تیم فولاد خوزستان پرداختند که اهوازی ها در پاسخ به آنها با شعار "3 تایی ها" پرسپولیسی ها را وادار به سکوت کردند.

- هواداران تیم فوتبال خوزستان به تشویق لیدرهای تیم پرسپولیس پرداختند و با شعار لیدر نباشه فوتبال نیست، از همتایان خود در تیم تهرانی حمایت کردند.

- بازیکنان ذخیره تیم فوتبال فولاد خوزستان در بین دو نیمه بدنهای خود را گرم کردند این در حالی بود که کلیه بازیکنان پرسپولیس به رختکن رفته بودند.

- هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پس از گلزنی مازیار زارع در دقیقه 42 به شدت این بازیکن را مورد تشویق قرار دادند.

- در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی چهره هایی چون علی پروین، هادی نوروزی و دانیل گاسپار مربی دروازه بان های تیم ملی حضور داشتند.