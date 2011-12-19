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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

همایش مبانی پدافند غیر عامل شهری در اراک برگزار می شود

همایش مبانی پدافند غیر عامل شهری در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: همایش مبانی پدافند غیر عامل در حوزه صنعت، تاسیسات زیر بنایی، ساخت و توسعه شهری برگزار می شود.

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همایش مبانی پدافند غیرعامل در حوزه صنعت، تاسیسات زیربنایی، ساخت و توسعه شهری 15 دی ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوربرگزار می شود.

وی گفت: در این همایش تعدادی از معاونین وزرای دفاع، کشور و راه و شهرسازی و جامعه مهندسی استان و کارشناسان و مدیران دستگاه های دولتی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی برگزار خواهد شد.

بازوند گفت: دراین همایش با استفاده از تجارب ارزنده اساتید، محققان و پژوهشگران عرصه پدافند غیر عامل، نقطه نظرات مقام معظم رهبری برای مدیران و کارشناسان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و علی الخصوص جامعه نظام مهندسی استان تبیین می شود.
کد مطلب 1488084

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