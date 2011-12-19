"کشاورزی" محور توسعه خراسان جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اظهارداشت: با توجه به شرایط اقلیمی منحصر به فرد کشوربه ویژه استان خراسان جنوبی از بالاترین نعمت و بهترین کیفیت محصولات استراتژیک ویژه منطقه برخورداریم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند از اولویتی خاص برخوردار است و تلاش مضاعفی را می طلبد بیان داشت :خدمت در مجموعه جهاد کشاورزی که بعنوان موتور حرکت و توسعه دیگر بخش های اقتصادی استان افتخار بزرگی است.

هادربادی به چهار دلیل تلاش مضاعف در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اشاره کرد و افزود: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، افق چشم انداز1404، سال جهاد اقتصادی و برنامه پنج ساله پنجم از جمله این دلایل است.

وی بیان کرد: بیشترین تعداد تشکل های کشاورزی و نمایندگان فعال در بخش کشاورزی در این شهرستان فعالیت می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند را به تلاش مضاعف در راستای اهداف توسعه بخش کشاورزی و خدمت رسانی به قشر زحمت کش مردم یعنی کشاورزان توصیه کرد.

هادربادی تاکید کرد: مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها باید ارتباط مضاعف و حضور مستقیم در مزارع و باغات شهرستان داشته باشند و مشکلات کشاورزان را از نزدیک رسیدگی کنند.

در پایان از زحمات مهدی ذوالقدر قدردانی و نوفرستی به عنوان مدیرجدید جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند معرفی شد.