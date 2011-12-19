63 درصد از سهمیه اشتغال کاشمر محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، اعتبار اختصاص یافته به بخش مشاغل خانگی شهرستان در سال 90 را 32 میلیارد و 661 میلیون ریال عنوان و اضافه کرد: از تعهد دو هزار موردی ایجاد مشاغل خانگی، تاکنون هزار و 228 مورد مجوز برای دریافت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد مجوز صادر شده،591 مورد متقاضی ایجاد مشاغل خانگی با اختصاص اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 910 میلیون ریال پس از طی مراحل قانونی جهت دریافت تسهیلات به هشت بانک عامل سطح شهرستان معرفی شده اند.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان کاشمر با بیان اینکه بانک های عامل از ابتدای سال جاری تاکنون تنها به 12 متقاضی ایجاد مشاغل خانگی تسهیلات داده اند، اظهار داشت: تحقق صددرصدی سهمیه اشتغال شهرستان مستلزم همکاری بیشتر بانک های عامل کاشمر است.

وی با اشاره به اینکه کمتر از دو سال تا پایان عمر دولت دهم مانده است، تصریح کرد: از آنجا که تمام دغدغه دولت در حال حاضر عمل به تعهدات و وعده های داده شده به مردم است، تمام مسوولان شهرستان بایستی تلاش خود را در راستای تحقق سهمیه اشتغال به عنوان یکی از مهم ترین وعده های دولت، مضاعف کنند.

محمودی با بیان اینکه تمام فعالیت های در حال انجام در ادارات شهرستان رصد می شود، اضافه کرد: تمام کارکنان ادارات بایستی پاسخگویی و حسن برخورد با ارباب رجوع را وظیفه خود بدانند.