کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و به ریاست معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.

ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده طرح حفاظت از تالابهای ایران در سال ۲۰۱۱ از جمله برنامه های این جلسه بود.

اصغر محمدی فاضل معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی گزارش مشاور ارشد بین المللی طرح در مورد کنترل پیشرفت طرح در سال ۲۰۱۱ را از دستور کارهای این جلسه بر شمرد.

وی همچنین برنامه های طرح در سال پایانی آن (۲۰۱۲)، نحوه پیاده سازی استراتژی خروج در سال پایانی، طرح نظرات اعضا درمورد فعالیتها و روند مشارکت در فعالیتهای مربوط را از دیگر دستور کارهای این جلسه دانست.

طرح بین المللی حفاظت از تالابهای ایران با هدف ایجاد سیستم مدیریتی زیست بومی در تالابها از سال ۲۰۰۵ در سه تالاب ارومیه، شادگان و پریشان آغاز شد.

نشست با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان برجسته محیط زیست در دانشگاه محیط زیست برگزار شد و موارد مربوطه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست یادشده، علی نظری دوست مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران گزارشی از عملکرد این طرح در ایران ارائه کرده است.