  1. استانها
  2. البرز
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران تشکیل جلسه داد

کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران تشکیل جلسه داد

کرج - خبرگزاری مهر: یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و به ریاست معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد.

ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده طرح حفاظت از تالابهای ایران در سال ۲۰۱۱ از جمله برنامه های این جلسه بود.

اصغر محمدی فاضل معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی گزارش مشاور ارشد بین المللی طرح در مورد کنترل پیشرفت طرح در سال ۲۰۱۱ را از دستور کارهای این جلسه بر شمرد.  

وی همچنین برنامه های طرح در سال پایانی آن (۲۰۱۲)، نحوه پیاده سازی استراتژی خروج در سال پایانی، طرح نظرات اعضا درمورد فعالیتها و روند مشارکت در فعالیتهای مربوط را از دیگر دستور کارهای این جلسه دانست.

طرح بین المللی حفاظت از تالابهای ایران با هدف ایجاد سیستم مدیریتی زیست بومی در تالابها از سال ۲۰۰۵ در سه تالاب ارومیه، شادگان و پریشان آغاز شد.

نشست با حضور جمعی از متخصصان و کارشناسان برجسته محیط زیست در دانشگاه محیط زیست برگزار شد و موارد مربوطه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست یادشده، علی نظری دوست مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران گزارشی از عملکرد این طرح در ایران ارائه کرده است.

کد مطلب 1488091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها