به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دومین همایش پیشگیری از معلولیتها با موضوعهای «سببشناسی معلولیتها»، «نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از معلولیتها»، «نقش خدمات مشاورهای و آزمایشگاهی پیش از ازدواج، بارداری و پیش از تولد در پیشگیری از معلولیتها»، «نقش رسانهها و جراید در پیشگیری از معلولیتها»، «نقش تشخیص و مداخله زود هنگام در کنترل معلولیتها»، «نقش آموزش خانواده و سازمانهای مردم نهاد (NGO) و سایر زمینههای مرتبط با پیشگیری از معلولیت» 17 اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
علاقهمندان به پژوهش و تألیف مقاله میتوانند خلاصهای از مقاله خود را با در نظر گرفتن شرایط و محورهای موضوعی همایش حداکثر در یک صفحه A4 در برنامه word با قلم zar تایپ و تا تاریخ 10 دی سال جاری از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
همچنین پست الکترونیکی دبیرخانه همایش به نشانی seo@medu.ir پس از دریافت خلاصه مقالات، نسبت به بررسی آنها اقدام میکند و با نویسندگان مقالههای برگزیده جهت ارسال اصل مقاله مکاتبه به عمل خواهد آورد.
مهلت ارسال اصل مقالههای پذیرفته شده 10 بهمن سال 90 از طریق پست الکترونیک است.
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