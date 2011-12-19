روحانیت نقش کلیدی در توسعه اخلاقی جامعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه اشتهاردی اظهار کرد: شاخص های فرهنگی در جامعه دینی مبتنی بر متن اسلام است و اهمیت و نقش روحانیت در شاخص هایی چون قرآن برای مردم تبیین شده است.

وی افزود: روحانیت تاثیری مستقیم در توسعه شعایر اسلامی در کشور دارد و باید با بهره گیری از توانایی این قشر جامعه را به سمت و سوی فرهنگ اسلامی سوق داد.

اشتهاردی ادامه داد: ایجاد ارتباط مناسب بین مسئولان و کارگران، ارایه برنامه های فرهنگی به منظور تعامل درست میان کارگر و کارفرما، ارتقای آگاهی های مذهبی و فرهنگی کارگران و خانواده های آنان و تبیین جایگاه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی با توجه به ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه بخشی از فعالیت هایی است که روحانیون می توانند در برنامه خود داشته باشند.

کاوه اشتهاردی گفت: علاوه بر این روحانیون می توانند اطلاعات علمی و فقهی واحدهای کارگری را بروز کنند و با تمرکز بر مناسبت های ملی و مذهبی به شاخص های اصلی فرهنگ اسلامی مانند نماز و قرآن توجه ویژه داشته باشند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرهنگ کار در غرب به مواردی چون استراحت معمول بین کار، مرخصی ها و اوقات صرف غذا که عموما رنگ و بوی مادی دارد خلاصه می شود ولی در دین اسلام این موارد به عنوان بخشی از فرهنگ کار تلقی شده و نگاه ارزشی ویژه ای به کار صورت می گیرد چراکه از نظر اسلام کار عبادت است.