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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

مبانی اخلاق اسلامی و مسیحی/

اخلاق فلاسفه اسلامی در مبانی با نظریه غربیها تفاوت دارد

اخلاق فلاسفه اسلامی در مبانی با نظریه غربیها تفاوت دارد

استاد فلسفه دانشگاه میامی آمریکا و نظریه پرداز اخلاق فضیلتگرا با اشاره به اینکه نظریه‌های اخلاق فیلسوفان اسلامی با اخلاق نزد فیلسوفان غربی در مبانی دارای تفاوتهایی است، گفت: اخلاق فضیلت‌گرای فیلسوفان اسلامی مبتنی بر اصول اسلام و متأثر از نظریه‌های اخلاق فیلسوفان یونان باستان است.

دکتر مایکل اسلوت استاد فلسفه دانشگاه میامی آمریکا و از فیلسوفان و نظریه‌پردازان اخلاق فضیلت گرا در مورد تفاوتهای اخلاق فضیلت‌گرای فیلسوفان اسلامی ایرانی و فیلسوفان غربی از جمله ارسطو به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که فیلسوفان اسلامی متأثر از فیلسوفان یونان باستان هستند.

مؤلف کتاب "غیر ممکن بودن کمال: ارسطو، فمینیسم و پیچیدگی اخلاق" در ادامه یادآور شد: این مسئله خیلی جای تعجب هم ندارد و در تاریخ فلسفه امری جدید نیست. به عبارت دیگر در تاریخ فلسفه شاهد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اندیشه‌ها از یکدیگر هستیم.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت اخلاق نزد فیلسوفان اسلامی با اخلاق نزد فیلسوفان غربی در مبانی دارای تفاوتهایی است.

این نظریه‌پرداز اخلاق فضیلت گرا در ادامه تأکید کرد: در واقع آنچه با نام اخلاق فضیلت‌گرا در غرب شناخته می‌شود با آنچه فیلسوفان اسلامی آنرا بیان می‌کنند تفاوتهای زیادی دارد.

استاد فلسفه دانشگاه میامی در پایان تصریح کرد: اخلاق فضیلت‌گرای فیلسوفان اسلامی مبتنی براصول اسلامی است. این اخلاق ترکیبی از آموزه‌های اخلاقی فیلسوفان یونان باستان از جمله ارسطو و افلاطون و ترکیب آن با اصول اخلاقی است.

کد مطلب 1488098

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