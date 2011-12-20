به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سحر "راه نجات" اولین ساخته بلند سینمایی راما قویدل به تهیهکنندگی سعید سعدی را در سیامین جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت میدهد.
اتمام فاز اول "امدادگر بیامداد"
- ساخت فاز اول مجموعه "امداگر بیامداد" در رویان فیلم به پایان رسید. این مجموعه که سید احمد میرمحمدی آن را کارگردانی می کند، قرار است در 6 قسمت 30 دقیقه ای زندگی سردار شهید محمد حسین مردی ممقانی را به تصویر بکشد.
شهید ممقانی فرمانده بهداری تیپ 27 محمد رسول الله (ص) و از همرزمان شهیدان حاج احمد متوسلیان، همت، چراغی و دستواره بوده و در تمام مدت حضور خود در مریوان و پاوه خدمات کم نظیری در حوزه درمان و پست امداد خط مقدم جبهه انجام داده که تا کنون ناشناخته مانده است.
- شبکههای سیما با برنامه "سلام دکتر" زنگ سلامت بینندگان خود را به صدا در میآورند. پزشکان متخصص و مجرب در این برنامهها که هر روز به صورت میان برنامههای کوتاه چهار دقیقهای در شبکههای یک، دو، سه و آموزش پخش میشود، در خصوص بیماریهای شایع و راههای پیشگیری و درمان آن سخن میگویند.
- فیلم سینمایی "کونگ پو1" به کارگردانی استیو اود کرک چهارشنبه 30 آذر ماه ساعت 21:30 از شبکه تهران پخش میشود. محصول سال 2002 آمریکا - هنگ کنگ در ژانر طنز ساخته شده است و استیو اودکرک - فی لانگ - لئو لی - لینگ لینگ هسی بازیگران آن هستند.
- برنامه "دکتر سلام" در راستای ارتقای فرهنگ سلامت جامعه از طریق شبکه آموزش سیما به روی آنتن میرود. مراحل تحقیق این برنامه از حدود سه سال قبل انجام شده و پس از تصویب در شورای سلامت معاونت سینمایی با حمایت شبکه آموزش از مهر ماه به مرحله تولید رسیده و از یکشنبه پخش خود را آغاز کرده است.
ویژه برنامههای یلدای شبکه آموزش
- شبکه آموزش سیما روز چهارشنبه با سه برنامه مجزا به استقبال شب یلدا- طولانی ترین شب سال میرود. در این روز برنامههای دوربین7، حوالی 7، رادیو 7 و ایران زیبا به طور کامل به پاسداشت این روز خواهند پرداخت. برنامه مستند گزارشی "دوربین 7" در این روز گزارشها و آیتمهای مختلفی را شامل گفتگو با کارشناسان فرهنگی و توضیحاتی در خصوص شب یلدا همراه با گزارش مردمی پخش خواهد کرد.
برنامه "حوالی 7" نیز روز چهارشنبه با حضور دکتر مهدیه الهی قمشهای، رضا رفیع، محسن وطنی و اجرای امیر قمیشی همراه با پخش گزارشها و آیتمهی ویژه شب یلدا به مدت یک ساعت و نیم روی آنتن خواهد رفت.
همچنین در همین روز از ساعت 21:30 دقیقه مستند "ایران زیبا" با موضوع یلدا و سنتهای یلدا در نقاط مختلف کشورمان روی آنتن میرود.
برنامه زنده و شبانگاهی "رادیو 7" نیز در شب یلدا برنامهای ویژه را با حضور چهرههای مطرح سینما و تلویزیون از ساعت 11 تا یک بامداد روی آنتن شبکه آموزش خواهد برد.
در این برنامه قرار است هنرمندان مختلفی از جمله افسانه بایگان، شیوا بلوریان، عزتالله مهرآوران که شاهنامه میخواند، احترام برومند که قصهای را برای بچهها تعریف میکند، حمید حامی، بهرام پائیز و برزو ارجمند که قرار است ترانه "زمستون" افشین مقدم را بازخوانی کند، در "رادیو هفت" حضور داشته باشند و در کنار آن ترانههای قدیمی و جدید و همچنین ترانههای افغانی و تاجیکی همراه با قصههای محمدرضا فروتن نیز از برنامه پخش میشود که اجرای این ویژه برنامه بر عهده رشید کاکاوند، احسان کرمی و منصور ضابطیان خواهد بود.
-برخی از آثار جشنواره جام جم در سه بخش پویانمایی مستند و فیلمهای تلویزیونی از جمله "خواجه نصیر"، "پهلوانان" و "شکرستان" با حضور کارگردانان و عوامل فیلم در دانشکده صدا وسیما نقد میشود.
ادامه تصویربرداری "ششمین نفر"
- تصویربرداری بخش لوکیشن بیمارستان باهر سریال "ششمین نفر" به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیهکنندگی کامبیز کاشفی به پایان رسید. گروه هم اکنون تصویربرداری را در لوکیشن خانه نادر و ناهید (رحیم نوروزی و عسل بدیعی) ادامه میدهند.
.تاکنون 40 درصد از کار تصویربرداری شده است و تدوین به طور هم زمان توسط موحد شادرو انجام شده و محمد فرشتهنژاد موسیقی آن را میسازد تا "ششمین نفر" برای پخش در ایام دهه فجر شبکه سوم سیما آماده شود.
در خلاصه داستان این سریال آمده است: در پی قتل پدر سرگرد آسایش که از افسران بلند پایه ارتش بوده، داود برادر همسرش دستگیر میشود و این سرآغاز روشن شدن ماجراهای پنهان دیگری است.
پولاد کیمیایی، نرگس محمدی، کامران تفتی، رحیم نوروزی، عسل بدیعی، نادر فلاح، فرشید نوابی، بهشاد شریفیان، رضا اخلاقی، مهدی تقینیا، زویا امامی، عباس موسوی، مجتبی مسکنی، توران قادری، مجید شهریاری، خسرو خانمحمدی، شاهین مومنی، سیاوش قندی، منوچهر یکتا وثوق، شاهین حسینی و امین آذر دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
- اولین نشست سراسری مجریان و گزارشگران شبکه قرآن و معارف سیما با حضور حسن گروسی مدیر شبکه، روز چهارشنبه 30 آذر ماه برگزار خواهد شد.
نظر شما