آغاز رقابت نه چندان گرم از شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز این رقابت زمستانی در حالی است که پرونده اکران پاییز با فروش میلیاردی دو فیلم کمدی "شش و بش" و "زنان ونوسی، مردان مریخی" و البته دو فیلم غیرکمدی "سعادت آباد" ساخته مازیار میری و "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی بسته شد. رکوردی که در اکران زمستان کمتر می‌توان به تکرار آن امید داشت.

از فیلم‌های اکران زمستان تاکنون فیلم‌های "اسب حیوان نجیبی است" ساخته عبدالرضا کاهانی، "اخلاقتو خوب کن" ساخته مسعود اطیابی، "نفری" ساخته علی توکل‌نیا و "گلچهره" ساخته وحید موسائیان روی پرده رفته‌اند و اکران "بدرود بغداد" ساخته مهدی نادری و "گلوگاه شیطان" ساخته حمید بهمنی از واپسین فیلم‌های اکران پاییز در گروه مخاطب خاص همچنان ادامه خواهد داشت.



در این میان آغاز اکران سه فیلم "33 روز" ساخته جال شورجه، "در امتداد شهر" ساخته علی عطشانی و "خاک و آتش" ساخته مهدی‌ صباغ‌زاده نخستین فصل اکران زمستانی سینماها را رسمیت بخشید.



اکران "33 روز" با 17 سینما

اکران عمومی "33 روز" ساخته جمال شورجه در 17 سینمای تهران از روز چهارشنبه 30 آذر ماه آغاز می‌شود. این فیلم از صبح فردا در سینماهای استقلال، فرهنگ، اریکه ایرانیان، پردیس ملت، آزادی، ایران، شکوفه، پردیس زندگی، ماندانا، حافظ، مرکزی، پردیس تماشا، پردیس کیان، راگا، سپیده، فردوسی و کارون به روی پرده می‌رود.

علاوه‌بر تهران اکران همزمان "33 روز" در شهرهای شیراز، مشهد، یزد و اصفهان نیز از فردا آغاز خواهد شد. تیزر و آنونس این فیلم توسط حسن ایوبی ساخته شده و پخش آن برعهده نسیم صبا است.

فیلم "33 روز" بر اساس حوداث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزب‌الله و دولت لبنان تولید ‌شده است. در این فیلم حنان ترک از مصر، کنده علوش از سوریه، کارمن لبس و یوسف الخال از لبنان بازی ‌کردند.



اکران "در امتداد شهر" با 23 سینما

فیلم سینمایی "در امتداد شهر" ساخته علی عطشانی هم از 30 آذر ماه در 23 سینمای پایتخت روی پرده می‌رود. این فیلم که به دلیل حال و هوای متفاوت و بهره‌گیری از حضور چهره‌های حاشیه‌ساز امید زیادی به فروش دارد از فردا در سینماهای قدس، آزادی، صحرا، ماندانا، عصرجدید، پردیس ملت، راگا، پردیس زندگی، تماشا، فرهنگ، جوان، شکوفه، موزه سینما، اریکه ایرانیان، پارس، جی، حافظ، کارون، پایتخت، پردیس رازی، کیان، ایران و بهمن اکران عمومی می‌شود.

"در امتداد شهر" هم به طور همزمان در سینمای شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، کرمان، اهواز، خرم آباد، قزوین و مشهد به روی پرده می‌رود.

از بازیگران فیلم "در امتداد شهر" می‌توان به محمدرضا گلزار، آنا نعمتی، نیکی کریمی، امیرحسین آرمان، فرزاد حسنی، آتیلا پسیانی، رضا رشیدپور، سارا خوئینی‌ها، مهران رجبی، خاطره حاتمی، حسین سلیمانی، محمدرضا داوودنژاد، محمد عمرانی، مائده طهماسبی، حمیدرضا آذرنگ، امیر حسین مدرس، مسعود پاکدل و گوهر خیراندیش با حضور افتخاری فرمان فتحعلیان اشاره کرد.

داستان فیلم درباره سرقت از یک جواهرفروشی است که در پی آن محمدرضا گلزار ستاره سینما گروگان گرفته می‌شود. فیلم روایت‌هایی موازی از زندگی آدم‌هایی است که با این اتفاق درگیر ماجراهای خاصی می‌شوند.

اکران "خاک و آتش" با 14 سینما

فیلم سینمایی "خاک آتش" ساخته مهدی صباغ‌زاده هم پس از کش‌مکش‌ةایی میان تهیه‌کننده و پخش کننده سرانجام از 30 آذر ماه در 14 سینمای تهران اکران عمومی می‌شود.



این فیلم از فردا در سینماهای آزادی، عصر جدید، اریکه ایرانیان، پردیس ملت، پردیس زندگی، پردیس تماشا، ایران، پردیس راگا، مرکزی، شاهد، جی، پیام، ماندانا و پردیس شکوفه اکران عمومی می‌شود.

تیزر و آنونس "خاک و اتش" توسط مهدی صباغ‌زاده ساخته شده و شیبان خاقانی و امیرحسین هوشمندی نیز پوسترهای آن را طراحی کردند.

فریبرز عرب‌نیا، میترا حجار، احمد نجفی، آرش تاج، جمشید جهان‌زاده، مصطفی طاری، قاسم زارع، فرامرز صدیقی، کاظم افرندنیا، صدیقه کیان‌فر، افسانه ناصری، مهدی میامی، رامتین خداپناهی و... بازیگران "خاک و آتش" هستند. این فیلم درباره مبارزات مردم سیستان و بلوچستان در سال 1316 است.

مهدی صباغ‌زاده فیلم‌های سینمایی "خانه خلوت"، "آبادانی‌ها"، "صبحانه‌ای برای دو نفر"، "جستجو در جزیره" و... را ساخته است.