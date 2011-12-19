بازنشستگان فرهنگی البرز برای عضویت در بیمه طلایی تا 30 دی فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه طلایی بازنشستگان در استان البرز از طرحهای مهم در این استان است و بازنشستگان فرهنگی علاقمند به عضویت در این بیمه باید در اسرع وقت در این زمینه اقدام کنند.

این بازنشستگان حداکثر تا تاریخ سی ام دی ماه سال جاری فرصت دارند تا برای تکمیل فرم موجود اقدام کنند و تکمیل این فرم از مهمترین مراحل کار است.

همکاران بازنشسته مربوطه می توانند فرم را از سایت مربوطه دانلود کنند و سایر اقدامات لازم را به دنبال این امر انجام دهند.

فایل ضمیمه در این زمینه در آدرس اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز یعنی http://alborz.medu.ir موجود است و افراد علاقمند می توانند این فایل را در این آدرس دانلود کنند.

این همکاران همچنین می توانند این فرم را از ادارات آموزش و پرورش در استان البرز دریافت کنند.