اوجبی: شکاف میان پژوهش و نقد از دلایل رنجوری علوم انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب، عصر امروز دوشنبه 28 آذر با حضور علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب، علی اوجبی معاون فرهنگی خانه کتاب و دبیر این جشنواره، محمد سعیدی مهر، کریم مجتهدی و جمعی از نویسندگان، منتقدان و برگزیدگان این جشنواره در سرای اهل قلم برگزار شد.

شجاعی صائین در ابتدای این برنامه گفت: در این دوره جشنواره، افزایش قابل توجهی در زمینه مقالات واصله به دبیرخانه جشنواره احساس می‌کنیم که می‌توانیم به آن افتخار کنیم. در این دوره از 50 نشریه مقاله داشتیم که برای نخستین بار در جشنواره شرکت کرده بودند و تعدادی از سایت‌های اینترنتی هم که به انتشار نقد کتاب مبادرت داشتند، در جشنواره حضور داشتند که البته حضور این سایت‌ها از دوره هفتم در جشنواره شروع شد.

وی افزود: مجموعه فعالیت‌هایی که امروز در حوزه نقد در کشورمان می‌بینیم نویدبخش رونق شایسته و بایسته‌ای در این حوزه را به ما می‌دهد و امیدواریم این روند رو به رشد، بپاید و از این رهگذر وضعیت بهتری را در حوزه فرهنگ مکتوب کشورمان شاهد باشیم. طی چند سال اخیر، شاید تشکیل انجمن‌های علمی در حوزه نقد هستیم و دست همکاری هم به سویشان دراز کردیم که حاصلش انتشار کتاب‌هایی از مقالات در این حوزه شد.

اوجبی هم در این برنامه گفت: امروز جامعه ما در مرحله حساس گذار قرار دارد. در کنار ضرورت اهتمام به ابداع در علوم تجربی، به درستی دریافته‌ایم که علوم انسانی رایج در مراکز دانشگاهی نیز دچار رخوت، رکود، تکرار و تقلید از غرب است. اما باید به این نکته مهم و بدیهی نیز توجه داشت که عبور از این مرحله و ورود به ساحت زایش معرفتی در تمامی شاخه‌های علوم تجربی و علوم انسانی بدون پرداختن به مقوله نقد و آسیب‌شناسی داشته‌های ارزشمند به یادگار مانده از گذشتگان امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: خوشبختانه پیشینیان ما در این مسیر یک گام هم جلوتر رفته و پس از نگاهی آسیب‌شناسانه به پیشینه معرفتی و ارائه رهیافتی نو، به سنجش و نقد نظریه خود می‌پرداختند. امروزه یکی از علل رنجوری علوم انسانی در جامعه کنونی و عدم برخورداری از شادابی و طراوات، جدای از عدم به کارگیری روش مساله محور، فاصله و شکاف عمیق میان پژوهش و نقد است.

معاون فرهنگی خانه کتاب ادامه داد: اگر درصدد چاره‌اندیشی برای احیای علوم انسانی باشیم،‌ باید به این مهم توجه کنیم و این مساله عزم جدی تمام اهالی فرهنگ و اصحاب قلم را می‌طلبد، نه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی. بنابراین نویسندگان و محققان ما باید خود آغازگر این راه باشند و نخست از نقد خود آغاز کنند.

اوجبی در بخشی از سخنانش درباره چرایی برگزاری جشنواره نقد کتاب گفت: جلب توجه جامعه فرهنگی به مقوله نقد، معرفی و تقدیر از منتقدان خوب و توانمند و نشریانی که به این موضوع می‌پردازند به عنوان علت اول و پرداختن به مباحث نظری نقد مانند ماهیت نقد، اخلاق و شیوه نقد هم به عنوان دلیل دوم، عواملی هستند که 8 سال پیش جشنواره نقد کتاب را برای دستیابی به آن‌ها بنیان گذاشتیم. در این دوره هم 48 داور، تعداد 1155 مقاله را داوری کردند که از 205 مجله و 168 مقاله هم از 29 پایگاه خبری و وبلاگ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره همه حوزه‌ها، برگزیده و شایسته تقدیر دارند. در حوزه کلیات 107 مقاله مکتوب، در حوزه فلسفه 78 مقاله مکتوب و 1 مقاله الکترونیک‌، در حوزه دین 119 مقاله مکتوب و 2 مقاله الکترونیک، در حوزه علوم اجتماعی 159 مقاله و 1 مقاله الکترونیک، در حوزه علوم و فنون 21 مقاله مکتوب،‌ در حوزه هنر 42 مقاله مکتوب و 6 مقاله الکترونیک،‌ در حوزه ادبیات فارسی 96 مقاله مکتوب و 1 مقاله الکترونیک، در حوزه ادبیات عرب 15 مقاله مکتوب، در حوزه روانشناسی 20 مقاله مکتوب، در حوزه ادبیات داستانی 199 مقاله مکتوب و 119 مقاله الکترونیک، در حوزه شعر 105 مقاله مکتوب و 20 مقاله الکترونیک،‌ در حوزه تاریخ و جغرافیا 81 مقاله مکتوب و 1 مقاله الکترونیک، در حوزه کودک و نوجوان 104 مقاله مکتوب و 17 مقاله الکترونیک در دبیرخانه ارزیابی شدند که در نهایت از برگزیدگان و شایستگان، تقدیر به عمل می‌آید.