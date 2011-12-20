دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رتبه چهارم پژوهش کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ذوالعدل گفت: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ارزشیابی عملکرد پژوهشی یک سال گذشته موفق شد از رتبه هفتم به رتبه چهارم ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: این دانشگاه در بعد پژوهشی رو به پیشرفت و توسعه است که امیدواریم در سال جاری نیز شاهد ارتقای رتبه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج باشیم.

ذوالعدل دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را مطلوب عنوان کرد و گفت: این دانشگاه همچنین در جشنواره علم تا عمل موفق به کسب رتبه اول در استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.

این پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: هم اکنون طرح‌ ارائه شده در جشنواره علم تا عمل در میان 50 طرح برگزیده کشور قرار گرفته که این دستاورد مهمی به شمار می‌رود.

وی همچنین بیان داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در هفته پ‍ژ‍وهش در معرض دید عموم قرار گرفت.

ذوالعدل عنوان کرد: پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات ISIو داخلی در این نمایشگاه به‌ منظور آشنایی مردم و دانشجویان با پیشرفت‌ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده است.