غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم بعد از "33 روز" در گروه سینمایی استقلال به روی پرده می رود. همچنین "پرنده باز" عطا الله سلماناین نیز در گروه سینمایی آزادی بعد از "خاک و آتش" اکران می شود.
"سیب وسلما" داستان طلبه جوانی است که پس از خوردن سیبی به حلال بودن آن شک میکند و به دنبال صاحب اصلی آن میگردد تا از او حلالیت بگیرد، در مسیر این داستان درگیر اتفاقات دیگری نیز میشود. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.
"پرنده باز" نخستین فیلم عطاالله سلمانیان است و حسین یاری، ماهچهره خلیلی، هوشنگ توکلی، علی اوسیوند، رضا فیاضی و مهران رجبی در آن ایفای نقش کردهاند.
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