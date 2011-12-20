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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

فرجی در گفتگو با مهر:

"سیب و سلما" به گروه استقلال می‌رود

"سیب و سلما" به گروه استقلال می‌رود

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری از اکران عمومی فیلم "سیب و سلما" به کارگردانی حبیب‌الله بهمنی خبر داد.

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم بعد از "33 روز" در گروه سینمایی استقلال به روی پرده می رود. همچنین "پرنده باز" عطا الله سلماناین نیز در گروه سینمایی آزادی بعد از "خاک و آتش" اکران می شود.

"سیب وسلما" داستان طلبه جوانی است که پس از خوردن سیبی به حلال بودن آن شک می‌کند و به دنبال صاحب اصلی آن می‌گردد تا از او حلالیت بگیرد، در مسیر این داستان درگیر اتفاقات دیگری نیز می‌شود. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. 

هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج ، داود فتحعلی بیگی ، بهروز بقایی،جعفر دهقان و... از بازیگران اصلی فیلم هستند و مهدی عظیمی میرآبادی نیز تهیه کننده فیلم است. 

"پرنده باز" نخستین فیلم عطاالله سلمانیان است و حسین یاری، ماه‌چهره خلیلی، هوشنگ توکلی، علی اوسیوند، رضا فیاضی و مهران رجبی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

کد مطلب 1488109

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