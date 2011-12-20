غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم بعد از "33 روز" در گروه سینمایی استقلال به روی پرده می رود. همچنین "پرنده باز" عطا الله سلماناین نیز در گروه سینمایی آزادی بعد از "خاک و آتش" اکران می شود.

"سیب وسلما" داستان طلبه جوانی است که پس از خوردن سیبی به حلال بودن آن شک می‌کند و به دنبال صاحب اصلی آن می‌گردد تا از او حلالیت بگیرد، در مسیر این داستان درگیر اتفاقات دیگری نیز می‌شود. این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.

هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج ، داود فتحعلی بیگی ، بهروز بقایی،جعفر دهقان و... از بازیگران اصلی فیلم هستند و مهدی عظیمی میرآبادی نیز تهیه کننده فیلم است.