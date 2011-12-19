کمیته های ۱۷ گانه ستاد دهه فجر شهرستان ورامین تشکیل شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دهه فجر به عنوان ریشه تمامی مناسبتهای انقلاب و با توجه به بیداری جهان اسلام، اهمیت بیشتر برگزاری مراسم دهه فجر در سال جاری را تأکید کرد و گفت: از تمامی ادارات ونهادهای انقلاب اسلامی خواسته می شود همانند سالهای گذشته با برنامه ریزی مناسب، زمینه برگزاری مطلوب مراسم دهه فجر را فراهم سازند.

وی سپس با معرفی کمیته های ۹گانه ستاد دهه فجر شهرستان ورامین بیان داشت: کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی با مسئولیت روابط عمومی شهرداری با عضویت خبرگزاریها، واحد مرکزی خبر، خبرنگاران مطبوعات و نشریات، کمیته دانشجویی با مسئولیت معاونت فرهنگی دانشگاه علمی، کاربردی ورامین با عضویت دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز علمی کاربردی و بسیج دانشجویی این دانشگاه ها، کمیته کودک ونوجوان با مسئولیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عضویت معاونت اجتماعی بهزیستی، معاونت فرهنگی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، مکتب القرآن، جامعه القرآن و کانون هدایت تشکیل شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: کمیته کارگری با مسئولیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عضویت تعاونی ها و مدیران کارخانجات، خانه کارگر و بسیج کارگری، کمیته ورزشی با مسئولیت اداره ورزش و جوانان با عضویت تربیت بدنی سپاه پاسداران، بسیج ورزشکاران، تربیت بدنی دانشگاه آزاد و سایر تشکلهای ورزشی، کمیته روستایی و عشایری با مسئولیت اداره جهاد کشاورزی با عضویت دفتر امور روستایی فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی وبخشداری، کمیته فضا سازی و تزئینات شهری با مسئولیت شهرداری و ترکیب اعضای شهرداران مناطق، کمیته طرح و برنامه با مسئولیت معاونت طرح و برنامه شورا با عضویت صاحبنظران فرهنگی، تبلیغی، کمیته مساجد و تشکلهای اسلامی با مسئولیت مرکز رسیدگی به امور مساجد با عضویت ائمه جمعه، ائمه جماعات، امنای مساجد و پایگاههای بسیج نیز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کمیته زنان و جوانان با مسئولیت امور بانوان فرمانداری با عضویت کلیه تشکلهای خواهران در ادارات و تشکلهای مردمی، کمیته فرهنگیان و دانش آموزان با مسئولیت آموزش و پرورش ورامین با عضویت بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، انجمن اولیاء و مربیان و نهضت سواد آموزی، کمیته اصناف با مسئولیت مجمع امور صنفی با عضویت اداره صنعت، معدن و تجارت، جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازاریان، بسیج اصناف، کمیته بسیج با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عضویت حوزه های بسیج، بسیج پزشکی، مهندسین، فرهنگیان، ورزشکاران، اصناف، عشایر، هنرمندان، دانشجویان، خواهران و تربیت بدنی، کمیته همیاری و تشکلهای مردمی با مسئولیت کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) ورامین با عضویت هلال احمر، بهزیستی، تأمین اجتماعی، صندوقهای قرض الحسنه، صندوق مهر امام رضا(ع)، کمیته فرهنگی و هنری با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت کانونهای مساجد، انجمنهای هنری نیز تشکیل شد.

مسئول ستاد دهه فجر شهرستان ورامین عنوان کرد: کمیته مراسم با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با عضویت کلیه مسئولان مرتبط کمیته ایثارگران با مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران با عضویت ایثارگران جهاد کشاورزی، ایثارگران آموزش و پرورش، ایثارگران فرمانداری، ایثارگران دستگاه قضائی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز تشکیل شد.

وی تصریح کرد: مقرر شد در صورت صلاحدید و امکان، اداره تبلیغات اسلامی برای تشکیل کمیته قرآن اقدام کند و همچنین مراسم کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) با مسئولیت دفتر امام جمعه محترم برگزار خواهد شد؛ کمیته ها نیز موظف شدند تا حداکثر نیمه دی ماه کمیته ها را تشکیل داده و صورتجلسات را به ستاد دهه فجر ارائه کنند و مسئولان شهرستان با ستاد بخشها نیز همکاری لازم را داشته باشند.