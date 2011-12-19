زنان فوتبالیست مازنی سالن تمرینی مناسب ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بوداغی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گسترش فوتبال در میان بانوان مازندران، نیازمند احداث زیرساختهای لازم برای انجام این ورزش پرطرفدار بوده که در صورت فراهم شدن آن، راه رسیدن به تیم ملی برای بانوان مستعد مازندرانی هموار خواهد شد.

وی افزود: به رغم بهره گیری فراوان بانوان مازندرانی نتوانستیم زمین فوتبال مناسبی که به طور کامل مناسب بازی کردن بانوان باشد تهیه کنیم و در این شرایط ، با دشواری های فراوانی برای گسترش این رشته در استان روبرو هستیم.

بوداغی گفت: به رغم این شرایط دشوار، در اردوهای مختلف تیم ملی فوتبال بانوان همواره بازیکنان مازندرانی حضور دارند که تلاش می کنیم تعداد بازیکنان مازندرانی تیم ملی را با برگزاری لیگ فوتبال بانوان مازندران و شناسایی استعدادهای جدید بیشتر کنیم.

نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال مازندران به حضوردو بانوی مازندرانی در اردوی تیم ملی فوتسال اشاره کرد و گفت: نسترن مقیمی و سمانه چه کندی در اردوی تیم ملی حضور دارند و به همراه تیم ملی برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه آماده می شوند.

بوداغی، از حضور یک تیم از مازندران در لیگ برتر فوتسال کشور اشاره کرد و گفت: تیم وحدت ساری که تنها نماینده فوتبال مازندران در این رقابتها بوده نخستین دیدار خود را از پنجشنبه این هفته آغاز می کند و به دنبال کسب جایگاه شایسته در این رقابتها است.