به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله امیری ظهر دوشنبه در دومین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت در کشورهای اسلامی افزود: گردشگری سلامت در احیای سنت اسلامی نقش موثری دارد و باید کشورهای اسلامی به این مقوله توجه بیشتری نشان دهند.

وی تصریح کرد: غیر از ابعاد روحی و روانی، حضور در فضای معنوی هم چون حرم رضوی نقش موثری در احیای سنت اسلامی و نگرش در دین ایفا می کند.

وی دستاوردهای این کنگره را با توجه به تعاریف مختلفی که از گردشگری سلامت وجود دارد امری ضروری دانست و اظهارکرد: بسیاری از افرادی که از کشورهای مختلف برای درمان به ایران سفر می کنند سبب ارتقا جایگاه ایران در میان کشورهای اسلامی می شوند.

امیری یکی از چالش‌های پیش‌روی گردشگری سلامت در میان کشورهای اسلامی را نبود یک برنامه‌ مشخص دانست و بیان کرد: این امر نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب توریسم سلامت با نگاه اسلامی است.