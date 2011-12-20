کارت اعتباری خرید؛ هیاهو برای هیچ/ طلسم واگذاری به کارگران22ماهه شد

21 ماه پیش واگذاری کارت اعتباری خرید به کارگران، کارمندان دولت، کمی بعدتر بازنشستگان و به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در درازمدت برای همه ایرانیان در شورای عالی اشتغال مطرح و به سرعت مراحل تصویب را طی کرد.

طرحی که به دلیل وابستگی مستقیم به منابع بانکی و تسهیلاتی همان راهی را رفت که پیش تر از آن بسیاری از طرح ها مانند زودبازده ها، خوداشتغالی و بعد از آن هم مشاغل خانگی رفت.

کارت‌های اعتباری در دام تسهیلات

در واقع نگاه خوشبینانه شورای عالی اشتغال به پذیرش فوری آن توسط سیستم بانکی کشور؛ مسئله ای بود که در زمان برنامه ریزی برای تصویب طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران به هیچ وجه در نظر گرفته نشد و امروز می بینیم طرح سرنوشتی جز یک تبلیغ زودگذر و پیشنهادی برای بایگانی نداشت.

شاید در همان ابتدای تصویب طرح گروه هایی از کارمندان دولت توانسته باشند از مزایای این طرح برخوردار شوند ولی ناپخته بودن اجرای آن در فضای کارگری باعث شد تا این موضوع برای کارگران و مشمولان قانون کار فقط در حد یک برنامه دست نیافتنی باقی بماند.

حال پس از 22 ماه از زمان تصویب این طرح نه تنها هیچگونه گزارش آماری و شفافی در این زمینه وجود ندارد بلکه نتیجه تلاش های صورت گرفته توسط مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز راه به جایی نبرده است و تاکنون کارگران نتوانسته اند از این امکان برخوردار شوند.

توقف 22ماهه یک مصوبه

طی ماه های گذشته و پس از مطرح شدن این موضوع که اجرای طرح به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است برخی از مسئولان این وزارتخانه با دلایلی مانند روشن نبودن تعداد کارگران مشمول و همچنین لزوم ارائه لیست هایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ پرونده کارت های اعتباری را مسکوت گذاشته است.

از سویی خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا عدم اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران را مورد انتقاد قرار داده است و در چندین مرحله توقف اجرای این طرح در بخش کارگری را مورد سوال قرار داده است.

حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به صراحت اعلام کرد که اگر مسئله واگذاری کارت های اعتباری کارگران با ارائه لیست از سوی وزارتخانه متبوعش حل می شود، حاضر است این کار را انجام دهد.

واگذاری نمادین هم کارساز نشد

البته پیش تر نیز در اردیبهشت ماه امسال شیخ الاسلامی با هدف آغاز شدن واگذاری کارت های اعتباری کارگران و شکسته شدن این طلسم در روز کارگر به صورت نمادین واگذاری کارت ها را به 13 کارگر آغاز کرده بود. اما این طرح هم به اصطلاح نگرفت و تا به امروز کارگران منتظر دریافت کارت ها هستند.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در مورد طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید به کارگران، مسئولان قبل از اینکه راهکارهای اجرایی شدن طرح و ساز و کار آن را فراهم کنند آن را به جامعه کارگری اعلام کرده اند، گفت: با این حال دیدیم که تاکنون زمینه اجرای آن فراهم نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: پس از تصویب واگذاری کارت های اعتباری خرید در شورای عالی اشتغال، کارگران بسیاری زمان واگذاری کارت ها را پیگیری می کنند و ما نیز به عنوان نمایندگان آنها پاسخ روشنی نداریم.

عیوضی کمبود نقدینگی را از مهم ترین دلایل عدم اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران خواند و بیان داشت: همراهی کارفرمایان و تامین منابع مالی از سوی سیستم بانکی کشور می تواند به عدم واگذاری کارت ها پایان دهد.