رشته های جدید ورزشی برای ناشنوایان قزوین دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول سیدی فر عصر دوشنبه در مجمع هیئتهای ورزشی ناشنوایان استان قزوین که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قزوین برگزارشد اظهارداشت: توجه به منابع انسانی در ورزش باید جدی گرفته شود.

وی در این جلسه که اشکان اردیبشهت، دبیر فدراسیون ورزشهای ناشنوایان کشور نیز حضور داشت گفت: در کل کشور حدود 420 هزار ناشنوا ساماندهی شده که بیش از 200 هزار نفر قادرند ورزش کنند و ضمن تامین سلامت جسمی خود به ورزش قهرمانی کشور هم کمک کنند.

سیدی فر تصریح کرد: در استان قزوین دو هزار و 343 نفر ناشنوا هستند که یک هزار و 500 نفر می توانند وارد عرصه ورزش شوند که متاسفانه فقط 37 نفر ورزش می کنند.

این مسئول بیان کرد: هر چند اعتبارات ورزش ناشنوایان محدود و ناچیز است اما همه مشکل کمبود اعتبار نیست و ما می توانیم با ساماندهی منابع کاری کنیم تا ناشنوایان بیشتری به ورزش روی آورند و فرهنگ ورزش در خانواده این گروه نهادینه شود.

رئیس جدید هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قزوین یادآورشد: هر چند کمبود منابع مالی می تواند در فعالیتها تاثیرگذار باشد اما با برنامه ریزی اصولی و استفاده از منابع می توان این کمبود را برطرف کرد.

راه اندازی رشته های جدید برای ناشنوایان

این مسئول از راه اندازی رشته های جدید برای ناشنوایان خبر داد و گفت: رشته های کاراته، تیراندازی، شطرنج بزودی در استان راه اندازی خواهد شد تا افراد علاقمند بیشتری در ورزش وارد شوند و بتوانیم نظر مدیرکل ورزش و جوانان استان را برای واگذاری سالن اختصاصی جلب کنیم.

وی گفت: استفاده از مشارکت های مردمی و راه اندازی سایت اینترنتی از دیگر برنامه هایی است که در اولویت فعالیتهای جدی هیئت قرار خواهد گرفت و امیدواریم با کمک مردم بتوانیم رشته های بیشتری را برای ناشنوایان دایر کنیم.