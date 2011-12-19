وحدت حوزه و دانشگاه مهمترین نیاز برای مبارزه هدفمند با توطئه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن حیدریان اظهار داشت: دشمنان اسلام در دوران قبل از انقلاب با تبلیغات گسترده فرهنگی خویش فضای دانشگاه ها را به سوی مبانی کمونیستی و التقاطی سوق می دادند و افکار و عقاید جوانان کشور در دانشگاه ها را به سمت مسائل ضداسلامی و ضد دینی منحرف کرده بودند.

وی افزود: شهید مفتح و دیگر علمای برجسته دینی کشور در آن زمان با روشنگری ها و تلاش های همه جانبه خویش با تفکرات الحادی، التقاطی و کمونیستی مقابله کرده و با شناخت و تحلیل های درست از فضای دانشگاه ها و تفکرات دانشجویان توانستند فلسفه اسلامی و آموزه های دین مبین اسلام در دانشگاه ها را زنده کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: شهید مفتح با روشنگری های دینی خود در فضای دانشگاه ها مبارزه ای جدی را با تفکرات سکولاریستی، پلورالیسم دینی و سکولاریسم و تفکر جداکردن دین از سیاسیت آغاز کرد و در طول عمر با برکت خویش در کنار علما و روحانیون برجسته ای همچون شهید مطهری، خدمات قابل توجهی را برای آشنایی جوانان دانشجو با مبانی دینی و آموزه های اسلامی ارائه کردند.

حجت الاسلام حیدریان افزود: نامگذاری سالروز شهادت آیت الله مفتح به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه به حق شایسته بود و زمینه ای برای معرفی خدمات این استاد فرزانه در راستای نزدیک کردن دانشگاه ها و مراکز تولید فکر و اندیشه کشور با حوزه های علمیه و مراکز دینی و اعتقادی کشور به شمار می آید.

وی اظهار داشت: در این برهه زمانی نیز دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی با ترفندها و نقشه های جدید به مقابله با جوانان ایران اسلامی برخواسته اند و در این مسیر نیز اهداف خویش را در قالب سیاه نمایی ها از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، القای یاس و ناامیدی نسبت به آینده جامعه اسلامی، بیگانه کردن جوانان با آموزه های دینی و حمله مستقیم به مبانی متقن دین اسلام از جمله قرآن، سنت، ولایت فقیه و آموزه ها و احکام شرعی دین اسلام پیگیری می کنند.

حجت الاسلام حیدریان افزود: با توجه به این هجمه ها و توطئه های روزافزون هم اکنون نیاز بیشتری به پیوند و همکاری بین حوزه های علمیه و مراکز دینی کشور با دانشگاه ها احساس شد و باید به این مهم توجه کرد که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای دانشگاه کردن حوزه ها و یا حوزوی کردن دانشگاه ها نیست.

وی عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی در ایران هم اکنون صدها روحانی و عالم فرزانه در دانشگاه ها و مراکز علمی مشغول به روشنگری و پاسخگویی به شبهات جوانان هستند و این مهم نشان از تداوم راه شهیدان بزرگواری همچون شهید آیت الله مفتح بوده و نمونه بارزی از وحدت و همدلی بین حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی کشور به شمار می آید.