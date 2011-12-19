چهار ورزشکار ناشنوای قزوینی عضو تیم ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بانپروری، عصر دوشنبه در مجمع عمومی هیئت های ورزشی استان قزوین که با حضور، اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان قزوین برگزارشد اظهارداشت: با فعالیت خوب هیئت، رتبه ورزش ناشنوایان استان از رده 26 در سال 88 به رده 11 در سال گذشته ارتقاء یافت.

وی افزود: ورزشکاران بیمه شده ناشنوای استان در سال گذشته 37 نفر بودند که 26 نفر مرد و 11 نفر زن هستند که این تعداد بسیار کم است.

بانپروری یادآورشد: علیرغم کم بودن تعداد ورزشکار توانسته ایم دو ورزشکار در سطح جهانی را معرفی کنیم و تاکنون سه ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن به عضویت تیم ملی درآمده و شش ورزشکار مرد هم به اردوهای تیم ملی دعوت شده اند.

این مسئول بیان کرد: شش نفر از ناشنوایان استان هم توانسته اند با شرکت در کلاس های داوری نشان درجه سه مربیگری را دریافت کنند و کسب پنج مدال طلا، چهار نقره و سه برنز توسط ورزشکاران ناشنوای استان از قابلیت های این افراد است.

بانپروری گفت: مظاهر شیرزاد ورزشکار مستعد قزوینی از اعضای تیم فوتسال کشور است که در مسابقات جهانی سوئد با افتخار بر سکوی قهرمانی ایستادند و مهدی رحمانی نیز در وزن 120 کیلوگرم و غیاثوند در رشته کشتی از قهرمانان ملی محسوب می شوند.

وی اظهارامیدواری کرد با توسعه رشته های ورزشی و جذب ناشنوایان علاقمند بتوان به توسعه ورزش قهرمانی و کسب مدال های رنگارنگ در مسابقات ملی و جهانی کمک کرد.