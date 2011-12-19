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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

وحیدی:

پوشش مجلات رشد در خراسان شمالی سه برابر افزایش یافته است

پوشش مجلات رشد در خراسان شمالی سه برابر افزایش یافته است

بجنورد – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: پوشش مجلات رشد در خراسان شمالی سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اشترکات مجلات به تفکیک دوره های تحصیلی در استان افزایش سه برابری داشته است.

وی تصریح کرد: با وجود این که خراسان شمالی به لحاظ اقلیمی استانی محروم است و 50 درصد از جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند اما استقبال از مجلات رشد در استان بسیار بالا است.
 
وی با اشاره به بسترسازی بیشتر در زمینه مطالعه مجلات رشد توسط دانش آموزان اضافه کرد: انتظار داریم نقاط محروم و مرزی استان تحت پوشش مجلات رشد قرار بگیرند.
 
وحیدی در خاتمه با موثر بودن مجلات آموزشی در فرایند یادگیری دانش آموزان،  تاکید کرد: در حوزه بصیرت افزایی دانش آموزان نمی توانیم از ابزار های آموزشی گذشته استفاده کنیم و باید متناسب با ذائقه و نیاز دانش آموزان در این حوزه عمل کنیم.
کد مطلب 1488136

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