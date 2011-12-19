به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار نیم فصل اول یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 16:15 دقیقه امروز دوشنبه بین تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان برگزار شد که در پایان به تساوی یک بر یک انجامید.

در این دیدار که به قضاوت محسن ترکی و در حضور نزدیک به دو هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد مازیار زارع در دقیقه 42 از روی نقطه پنالتی تنها گل پرسپولیس را به ثمر رساند. این پنالتی در شرایطی به دست آمد که امید خورج کاپیتان تیم فوتبال فولاد در محوطه جریمه روی کاظمیان مرتکب خطای پنالتی شد و به دنبال آن با کارت قرمز داور از بازی اخراج شد.

در نیمه دوم پرسپولیس با استفاده از 10 نفره بودن تیم حریف عملکرد بهتری داشت و صاحب موقعیت مناسبی برای گلزنی شد اما نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند. بهترین فرصت این تیم را علی کریمی در دقیقه 87 از دست داد.

در حالی که پرسپولیسی ها خود را برای کسب سه امتیاز این دیدار آماده می کردند بختیار رحمانی در دقیقه 90 روی ارسال جابامجیری با ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کرد تا پرسپولیسی ها پایان تلخی در نیم فصل پرشکست و ناکامی خود داشته باشند.

تیم فوتبال پرسپولیس با این تساوی 22 امتیازی شد و در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفت. تیم فوتبال فولاد خوزستان نیز با این تساوی 21 امتیازی شد و در رده دهم باقی ماند.