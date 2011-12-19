تلاش برای رفاه مردم موجب تقویت نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته راهداری اعضای شورای حمل و نقل استان قزوین عصر دوشنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: روزانه عده بسیاری از خدمات جاده ای و حمل و نقل استفاده می کنند و بسیاری هم در این بخش اشتغال دارند لذا حمایت از فعالان این بخش موجب دلگرمی هرچه بیشتر آنان و ارائه خدمات بهتر به مردم می شود.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری همچنین بر لزوم احداث نمازخانه و مساجد بین راهی در جاده ها برای رفاه حال مسافران تاکید کرد.

محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری قزوین هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: راههای استان قزوین مانند پلی، پایتخت کشور را به مناطق شمالی و غربی و کشورهای قفقاز و اروپا متصل می کند و به لحاظ موقعیت مناسب کشاورزی، صنعتی و خدماتی و جایگاه حمل و نقلی به یکی از قطب های مهم توسعه تبدیل شده است.

مدیرکل راه وترابری استان قزوین افزود: هم اکنون ارتباط استان قزوین به جز مازندران با پنج استان همسایه از طریق راههای اصلی و آزاد راه برقرار است و به منظور ارتباط با استان مازندران ضمن اجرای پروژه جاده قزوین، الموت، تنکابن، دو محور ارتباطی در این مسیر از منطقه الموت غربی و شرقی به زودی بهسازی و آسفالت می شود.

رئیس شورای حمل و نقل استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش یادآورشد: از مجموع شش هزارو 353 کیلومتر از جاده های استان قزوین، 216 کیلومتر آن آزاد راه است که این میزان 11 درصد کل کشور است.