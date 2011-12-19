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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

کاپیتان پرسپولیس محروم شد/

فریادهای کریمی پس از دریافت گل پرسپولیس/ بادامکی را روی دست بردند!

فریادهای کریمی پس از دریافت گل پرسپولیس/ بادامکی را روی دست بردند!

علی کریمی پس از دریافت گل تساوی پرسپولیس با فریادهای بلند به بازیکنان خط دفاعی و دروازه بان این تیم اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرسپولیس تا دقیقه 90 از تیم فولاد خوزستان پیش بود، روی تعلل دروازه بان و مدافعان این تیم حریف موفق به زدن گل تساوی شد. بعد از این گل علی کریمی به شدت با علیرضا حقیقی و مدافعان برخورد کرد و اعتراض عجیبی به سهل انگاری آنها داشت.

* رضا نوروزی کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از تعویض به تصمیم کادر فنی اعتراض کرد و بازوبند را پرتاب کرد. او با مجید جلالی هم دست نداد.

* حسین بادامکی بازیکن میانی تیم فوتبال پرسپولیس که در اواسط نیمه دوم دچار مصدومیت شدید شد در پایان بازی روی دوش دو بازیکن هم تیمی اش به اتوبوس منتقل شد.

* هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در پایان این بازی میثاق معمارزاده را تشویق کردند.

* علی کریمی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اخطاری که در دیدار برابر فولاد خوزستان دریافت کرد، سه اخطاره شد تا نخستین بازی نیم فصل دوم برابر ملوان بندرانزلی را از دست بدهد.

کد مطلب 1488146

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