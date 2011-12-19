نقش موثر صدا و سیما در انتخابات/ تولید برنامه های ویژه انتخابات در شبکه سهند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نواداد از تلاش گسترده این مرکز برای تولید و پخش برنامه های مختلف در موضوع نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، تولید برنامه هایی با هدف نشاط آفرینی، افزایش آگاهی های عمومی، تعمیق بینش سیاسی مخاطبان، خنثی کردن تبلیغات مسموم و انحرافی دشمن، تقویت قانون مداری و ایجاد شرایط مناسب برای انتخاب اصلح توسط مردم را مهمترین رسالت صداوسیما در این عرصه خواند.

نواداد اضافه کرد: در این راستا صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در سه مرحله تبیینی، تبلیغی و تهییجی برنامه های مختلفی را در حوزه های پیام سازی تدارک دیده است.

وی افزود: صداوسیما باید با نهایت بی طرفی تلاش کند انتخابات، سالم و بدور از هرگونه تنش برگزار شود.

علی نواداد با اشاره به برنامه های این مرکز به مناسبت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: مرکزآذربایجان شرقی نیز همچون سایر مراکز صداوسیما تلاش می کند وظایف خود را در این زمینه به نحو احسن اجرا کند.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی ادامه داد: در این راستا برنامه های مختلفی در حوزه های صدا، سیما و خبر مرکز تولید می شود که از آن جمله می توان به برنامه های میزگرد "دانیشیق"، مسابقه حضوری "اینجا آذربایجان است" با سوالاتی در مورد انتخابات، مسابقه تلفنی "دوبه دو” و برنامه "سحرلر" از صدای مرکز آذربایجان شرقی و برنامه های "تا فردا"، "ویژه انتخابات"، "جوان" (نقطه سرخط)، "بیزیم کند"، "سلام سحر"، "گئجه قوناغی"، "یوردوموز"، "مطالبه"، "مسابقه"، "مشاوره " و "شکوفه های سهند" از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی، اشاره کرد.

علی نواداد افزود: تهیه و پخش گزارشهایی در خصوص اهمیت انتخابات، ضرورت حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای، نقش مجلس در توسعه و پیشرفت کشور، پوشش خبری نشستها، جلسات و آیینهای مختلف برگزار شده در استان در موضوع انتخابات، انعکاس خبرهای انتخاباتی، تهیه و پخش گزارشهای تحلیلی و تهیه گزارشهای مکتوب و اخبار ویژه انتخابات برای استفاده در واحد مرکزی خبر از مهمترین برنامه های حوزه خبر مرکز به شمارمی رود.