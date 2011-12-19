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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

شیری اعلام کرد:

70 هزار فرهنگی بازنشسته مازندران بیمه طلایی می شوند

70 هزار فرهنگی بازنشسته مازندران بیمه طلایی می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: بیش از 70 هزار خانواده فرهنگی بازنشسته مازندران تحت پوشش بیمه طلایی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی شیری افزود: در پی جدید ترین قرارداد بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه ایران، فرهنگیان بازنشسته تحت پوشش بیمه طلایی قرار خواهند گرفت که آموزش و پرورش مازندران با دارا بودن 35 هزار بازنشسته و موظفین، آماده ثبت نام از بازنشستگان است.

وی بیان داشت: بازنشستگان می توانند از اول تا سی ام دیماه فرم مربوط به در خواست پوشش بیمه طلایی را از تعاون ادارات شهرستانها و مناطق دریافت و پس از ثبت مشخصات تحویل کنند.
 
شیری با اشاره به اینکه بازنشستگان می توانند افراد تحت تکفل قانونی خود را تحت پوشش بیمه طلایی قرار دهند تصریح کرد: بیش از 70 هزار خانواده فرهنگی بازنشسته مازندران شامل این طرح خواهند شد. 
 
شیری اظهار داشت: شایسته است همکاران  در تعاون ادارات شهرستان ها و مناطق با تکریم نسبت به بانشستگان محترم، اطلاع رسانی لازم و مطلوب را داشته داشته باشند.
 
وی افزود: ماهانه مبلغ 85 هزار ریال به ازای هر بیمه شده از حقوق بازنشستگان کسر شده و آنان همانند شاغلان از مزایای بیمه طلایی شاغلان بهره مند خواهند شد.
 
وی اذعان داشت: کارت هوشمند طلایی جایگزین برش کارت بیمه طلایی خواهد شد.
 
کد مطلب 1488150

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