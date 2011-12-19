باشگاه گفت لیدرها به ورزشگاه نیایند/ دنیزلی به پرسپولیس نزدیک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در پایان دیدار عصر دوشنبه تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگاران گفت: تا به حال اینقدر پرسپولیس را بدشانس ندیده بودم. ما در روزی که می بایست مقابل تیم 10 نفره فولاد با چهار گل به پیروزی می رسیدیم مساوی کردیم.

وی ادامه داد: به عقیده من برای نیم فصل دوم حضور مربی خارجی از مربی داخلی برای پرسپولیس مفید تر است که در این راستا و پس از مذاکراتی که مسئولان باشگاه با گزینه های مورد نظر انجام داده اند، مصطفی دنیزلی به پرسپولیس نزدیکتر از سایر گزینه هاست.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در مورد غیبت لیدرهای این باشگاه در دیدار روز دوشنبه برابر فولاد گفت: باشگاه به لیدرها اعلام کرده بود که در این بازی به ورزشگاه نیایند.