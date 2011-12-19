به گزارش خبرنگار مهر اولین نشست آزاد اندیشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) با موضوع آزادی فردی در اسلام فردا در سالن کوثر ساختمان کالج ( تقاطع انقلاب حافظ) نبش پاتوق کتاب نشر معارف برگزار می شود.



بنا براین گزارش در این نشست مهدی گل محمدی کارشناسی برق دانشگاه عباسپور و مریم مرادی کارشناسی ارتباطات دانشگاه علامه سخنرانی داشته و عماد افروغ و پارسانیا به عنوان اساتید ناظر در این جلسه حضور خواهند داشت.

این نشست فردا ساعت 14 تا17 برگزار می شود و حضور عموم دانشجویان آزاد است.

