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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

فردا برگزار می شود:

اولین نشست آزاد اندیشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان

اولین نشست آزاد اندیشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان

اولین نشست آزاد اندیشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت با موضوع آزادی فردی در اسلام فردا برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر اولین نشست آزاد اندیشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت) با موضوع آزادی فردی در اسلام فردا در سالن کوثر ساختمان کالج  ( تقاطع انقلاب حافظ) نبش پاتوق کتاب نشر معارف برگزار می شود.
 
بنا براین گزارش در این نشست  مهدی گل محمدی کارشناسی برق دانشگاه عباسپور و مریم مرادی کارشناسی ارتباطات دانشگاه علامه سخنرانی داشته و عماد افروغ و پارسانیا به عنوان اساتید ناظر در این جلسه حضور خواهند داشت.

این نشست فردا ساعت 14 تا17 برگزار می شود و حضور عموم دانشجویان آزاد است. 
 
کد مطلب 1488155

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