استقبال از اسرای فلسطینی در دانشگاه قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تبادل سری دوم اسرای فلسطینی و در حمایت از انتفاضه و تحقق شعار" فلسطین از نهر تا بحر" عصر روز دوشنبه مراسم استقبال از سه اسیر آزاد شده فلسطینی در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که عبدالعلی آل بویه، رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده دفتر ولی فقیه در این دانشگاه، حجت الاسلام رضوانی نماینده ولی فقیه در سپاه استان، سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه استان و جمع زیادی از دانشجویان و اساتید و گروههای مختلف مردم حضور داشتند از سه اسیر فلسطینی به گرمی استقبال شد.

فوادالرازم، قدیمی ترین اسیر جهاد اسلامی با 30 سال سابقه اسارت، رائدالحلاق، از اسرای معروف مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و فاطمه الزق و فرزند خردسالش یوسف امروز وارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین شدند و به پاس استقامت و پایداری در زندانهای اسرائیل با گل و اسپند مورد استقبال قرار گرفتند.

اسرای فلسطینی سپس با حضور در مزار شهدای گمنام دانشگاه نسبت به شهدا ادای احترام کردند که در این مکان ضمن آتش زدن پرچم اسرائیل توسط دانشجویان، به نشانه صلح و آزادی چند کبوتر به آسمان رها شد.

اسرای فلسطینی آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی سپس با حضور در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی خاطراتی از روزهای اسارت خود را تشریح کردند.