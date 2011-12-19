کاهش محبوبیت ماریو مونتی / تشدید بحران اجتماعی در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در گزارشی به کاهش اعتبار "ماریو مونتی" نخست وزیر جدید ایتالیا در فاصله ای کوتاه از زمان به قدرت رسیدنش و افزایش تشنجات و اختلافات اجتماعی و سیاسی در این کشور خبر داده و نوشت : بحران و خشونت در ایتالیا گسترش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه طرح اصلاح اقتصادی "ماریو مونتی" اولین مانع پیش روی خود را چند روز پیش برداشته و در پارلمان این کشور با 495 رای در مقابل 88 رای مخالف رای اعتماد گرفت، نوشت : مونتی هنوز از یک اکثریت در پارلمان برخوردار است و می تواند هفته آینده بدون مسئله طرح خود را به سنا بیاورد. اما وی نسبت به اولین رای اعتمادی که از پارلمان گرفته بود اعتبار خود را از دست داده است. همچنین با توجه به نظرسنجی ها محبوبیت وی در بین شهروندان ایتالیایی نیز کاهش پیدا کرده است.

مونتی در کشور و در بین شهروندانش تاوان کوتاهی سیاستمداران در بیست سال اخیر در راستای در پیش گرفتن اصلاحات را پس می دهد. تا به حال سیاستمداران ایتالیایی در این باره سخن می گفتند که مراحل سخت و دردناکی به منظور کاهش بدهیها و رشد اقتصادی در این کشور در انتظار مردم و شهروندان است. حالا این مسئله ملموس تر شده است.

کاهش سریع بدهی ها پیش بینی نمی شود. به زودی ایتالیاییها متوجه خواهند شد که مونتی خیلی با احتیاط روند کارها را دنبال می کند و تنها گامهای کوچکی در راهی که بسیار طولانی است برمی دارد.

طرح پیشنهادی ریاضت اقتصادی نخست وزیر جدید ایتالیا به ارزش 30 میلیارد یورو است. اصلاح نظام پرداخت مستمری بازنشستگان، دریافت املاک و مستغلات و افزایش مالیات بر بنزین از جمله تدابیر برنامه ریاضتی دولت جدید ایتالیا است.

نویسنده در ادامه با اشاره به انتقادات شدید نمایندگان پارلمان به طرحهای پیشنهادی مونتی نوشت : شرایط ایتالیا خارج از پارلمان هم متشنج است. بحران همواره بخشهای وسیعی از جامعه و اقتصاد این کشور را در بر می گیرد. اعتصاب عمومی چند ساعته در اوایل هفته و استعفای گروههای کاری در بخش حمل و نقل نشان دهنده شدت گرفتن تنشهای اجتماعی در این کشور است. افراطیون چپ گرا نیز فعالیتهای خود را در ایتالیا افزایش داده اند.

یکی از روسای اداره وصول مالیات در این کشور به واسطه دریافت یک بسته حامل بمب مجروح شده است. این روزنامه سوئیسی در ادامه این مطلب در راستای افزایش تشنجات اجتماعی در ایتالیا نوشت : این هفته کشور ایتالیا شاهد خشونت گروههای نژادپرست راستگرای افراطی نیز بوده است.یک گروه از جوانان آشوبگر یک کمپ غیر قانونی را به آتش کشیدند. در شهر فلورانس نیز یک تروریست راستگرا چند دستفروش سنگالی را به قتل رسانده و بعد از آن نیز خود را کشت.

با وجود اینکه گفته می شود فعالیتهای گروههای تروریست راست افراطی هیچ ارتباط مستقیمی با سیاست ندارد، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تحرک جنبش های راستگرا در ایتالیا با بحران اقتصادی و سنت های سیاسی سالهای اخیر در این کشور در ارتباط است.



