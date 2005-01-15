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۲۶ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۲۷

در جنوب كويت روي داد :

كشته شدن يك تبعه سعودي در درگيري با ماموران امنيتي كويت

وزير كشور كويت امروز شنبه اعلام كرد:درديگري ميان عناصر مسلح و نيروهاي امنيتي كويت در جنوب پايتخت يك تبعه مسلح سعودي كشته و دو تن از نيروهاي امنيتي كويت زخمي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،شيخ نواف الاحمد الصباح وزيركشور كويت درگفتگو با خبرنگاران درمحل حادثه گفت: يكي از مظنونان تحت پيگيرد كه يك تبعه سعودي بود كشته وفرد دوم ديگرنيزدستگير شد اما بقيه فراركردند.

وزيركشوركويت افزود: دراين درگيري مسلحانه دو تن از نيروهاي امنيتي جراحات سطحي برداشتند.منطقه ام الهيمان واقع در70 كيلومتري جنوب پايتخت كويت درعمق منطقه نفت خيز اين كشور اخيرا شاهد درگيريهاي مسلحانه چند ساعته ميان نيروهاي امنيتي كويت و گروههاي مسلح بود.

نيروهاي امنيتي كويت اززمان درگيريهاي خونين دوشنبه گذشته با عناصرافراطي مظنون به همكاري با گروه تروريستي القاعده اقدام به بازرسي و حملات گسترده درمنطقه مذكوركردند و دراين درگيريها دو افسرازنيروهاي امنيتي كويت كشته شدند ومظنون تحت پيگرد به نام فوازطليق العتيبي فراركرد.

کد مطلب 148816

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