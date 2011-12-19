95 درصد ایرانی ها باسواد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کوثری در نشست هماهنگی سوادآموزیهای مازندران با اشاره به اینکه در گروه سنتی 10 تا 49 سال رشد سوادآموزی از شیب مناسبی برخوردار بوده است، گفت: این میزان از برنامه پنجم توسعه فراتر رفته است.

معاون سازمان سوادآموزی کشور با بیان اینکه از 47.5 درصد میزان باسوادی سال 55 در کشور این میزان امروز به 95 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این افتخار بزرگی برای کشور است اما باید به راه‌های نرفته در این مسیر نیز توجه کرد.

کوثری با اشاره به اینکه امروز براساس سیاستهای کشور در حوزه اجتماعی و اقتصادی باید بیسوادی ریشه‌ کن شود، اظهار داشت: باید مدام بیسوادی را تحقیر کرد تا ریشه‌ کن شود اما این به معنای تحقیر فرد بی‌سواد نیست.

وی با تاکید بر نقش فرمانداران، بخشداران و مسئولان شهری در کاهش نرخ بی‌سوادی در کشور، گفت: باید برای دست یافتن به این هدف سازنده دست به دست هم بدهیم.

معاون توسعه مدیریت سوادآموزی با اشاره به اینکه توسعه کمی و کیفی سوادآموزی باید به صورت همزمان طی شود، اظهار داشت: باید وارد عرصه‌هایی شویم که بی سوادان کشور بهره‌مندی از سواد حق خود بدانند و داشتن آن را دنبال کنند.

کوثری با بیان اینکه بیسوادی به عنوان یکی از شاخص‌های عقب‌ماندگی در دنیا محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید این باور در جامعه نهادینه شود که برای توسعه به جامعه‌ای باسواد نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه زمانی که قرار است در سال‌ 1404 از حیث دانایی در منطقه رتبه یک را داشته باشیم نباید بی‌سوادی در کشور باقی بماند، افزود: باید این امکان برای جامعه ایجاد شود که میزان آگاهی‌های خود را افزایش دهد.