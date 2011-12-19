روابط عمومیها برای حضور مردم در انتخابات برنامه داشته باشند

کیوان گودرزی راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ها بحث اطلاع رسانی و جلب حضور حداکثری مردم در انتخابات است که باید مورد توجه روابط عمومی ها باشد.

وی با اشاره به نزدیکی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و نقش روابط عمومی ها در این زمینه گفت:‌ روابط عمومی ها باید از طریق اطلاع رسانی شفاف و به موقع برای مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند که حضور مردم در انتخابات نقش تعیین کننده ای دارد.

هشت کمیته تشکیل شده است

گودرزی راد خواستار تعامل و همکاری بین روابط عمومی های استان شد و گفت: ‌با انتخاب هشت کمیته تخصصی در شورای هماهنگی های روابط عمومی استان مرکزی که یکی از آنها کمیته آموزش و پژوهش است باید با آموزش های تخصصی برای مدیران و مسئولین روابط عمومی ها از توانمندیهای های روابط عمومی های استان استفاده شود.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از استانهای پیشرو در زمینه علم و ادب و فرهنگ است باید روابط عمومی های استان هم در ایران نمونه باشد و جایگاه روابط عمومی را به جایگاه اصلی خود در استان مرکزی برسانیم.

وی تاکید کرد: باید کمیته علمی جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر استان برگزار شود و در این جشنواره از روابط عمومی های فعال و برتر تقدیر شود.