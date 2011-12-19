استیلی هم مانند کاشانی قربانی شد/ 90 دقیقه برتر از فولاد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی پس از تساوی یک بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب افزود: حرفی برای گفتن نداریم متاسفانه باز هم امتیاز از دست دادیم آن هم در شرایطی که 90 دقیقه برتر از حریفمان بازی کردیم.

وی افزود: تیم فولاد در طول 90 دقیقه فقط یک توپ روی دروازه ما آورد که متاسفانه همان یک توپ تبدیل به گل شد. ما در روزی که خیلی کار کردیم و حداقل حقمان پیروزی بود روی یک ضربه ایستگاهی پیروزی را با تساوی عوض کردیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز تاسف از اینکه شانس یار او و هم تیمی هایش نیست گفت: ما باید قدری در زدن ضربات آخر دقت کنیم که این همه موقعیت از دست ندهیم.

اولادی خاطرنشان کرد: مربیان ما زحمت می کشند. حمید استیلی تلاش زیادی برای موفقیت پرسپولیس کرد اما او هم به مانند کاشانی قربانی شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تیم فوتبال پرسپولس در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کند افزود: ما نفرات خوبی داریم و امیدواریم که بتوانیم در نیم فصل دوم جبران کنیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس از اظهار نظر در خصوص اینکه آیا مشکل پرسپولیس ضعف کادر فنی است خودداری کرد و در خصوص ناکامی در گلزنی گفت: متاسفانه شرایط آنطوری که می خواستم پیش نرفت و نتوانستم نیم فصل خوبی در تیم پرسپولیس داشته باشم.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در آخرین بازی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برابر فولاد خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت تا با 22 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.