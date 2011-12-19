روزانه بیش از 20 هزار نسخه نشریه در کردستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی رئیس ستاد انتخابات استان کردستان با اصحاب رسانه و مطبوعات این استان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 20 هزار نسخه نشریه محلی و استانی در سراسر استان کردستان توزیع می شود که این امکان بسیار خوبی در راستای هدایت افکار عمومی است.

وی گفت: توزیع این میزان نشریه مکتوب در طول روز در استان کردستان در کنار فعالیت خبرگزاری ها و رسانه های مجازی بهترین فرصت برای جلب مشارکت همه جانبه مردم این استان برای شرکت در انتخابات به شمار می رود.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان بیان کرد: بهره مندی از ظرفیت رسانه های جمعی یکی از برنامه های اصلی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کردستان به شمار می رود و به همین دلیل نیز برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور اصحاب رسانه به صورت جدی دنبال و پیگیری می شود.

جوانمردی یادآور شد: ارزیابی وضعیت رسانه های جمعی در استان کردستان در خصوص فعالیت های انتخاباتی و تقدیر از رسانه های برتر از جمله برنامه های اصلی در این استان به شمار می رود که انتظار می رود این مهم زمینه فعالیت های بیشتر رسانه ها را در این بخش فراهم شود.

وی در پایان افزود: خوشبختانه تاکنون رسانه های جمعی استان کردستان در بحث انتخابات مشارکت بسیار خوبی داشته اند و انتظار می رود که بر اساس برنامه زمانبندی شده همچنان شاهد ادامه این روند رو به رشد در تمامی بخشها باشیم.

در ادامه این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان کردستان گزارشی از برنامه های این ستاد و همچنین اقدامات انجام شده در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر این انتخابات را ارائه کرد و خواستار تلاش جدی تر رسانه های جمعی در این حوزه شدند.