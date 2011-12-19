شمارش معکوس برای سقوط رژیم صهیونیستی آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی عصر دوشنبه در مراسم استقبال از اسرای آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی که در سالن دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد اظهارداشت: امام راحل آزادگی را از پیامبر(ره) آموختند و آن را به نسلهای امروز منتقل کردند و خرسندیم که این مقاومت رمز پیروزی ملت فلسطین شده است.

وی افزود: دلهای مردم ایران همواره با فلسطینیان بوده و جنایات رژیم صهیونیستی قلب ایرانیها را به درد می آورد و ملت ما با مردم مظلوم فلسطین اظهار همدردی کرده و از آنها حمایت خواهد کرد.

عابدینی گفت: مقاومت مردانه مردم فلسطین موجب تحسین دیگر ملتها شده و این ایستادگی حقیقت قرآنی را برای دیگران نیز آشکار کرده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تصریح کرد: در عصر حاضر تحول و مقاومت مردم در غزه، فلسطین، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی موجب شده تا دشمنان اسلام از بیشه شیران بگریزند و وعده الهی محقق شود و ملل مظلوم پیروز میدان خواهند بود.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآورشد: به لطف الهی شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی آغاز شده و بزودی این غده سرطانی از پیکره جهان جدا شده و در گورستان تاریخ دفن خواهد شد.

وی اضافه کرد: بزودی پرچم کشورهای اسلامی در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درخواهد آمد و 99 درصد مستضعف جهان بر یک درصد ستمگر غلبه کرده و پیروز خواهند شد.

حجت الاسلام عابدینی ضمن ابراز خرسندی از آزادی اسرای فلسطینی و حضور آنها در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین اظهارداشت: امیدواریم بزودی شاهد شکست کامل صهیونیستها و پیروزی نهایی فلسطینیان باشیم.

در این مراسم شیرین سمارا و بیما اسکندریانی از دانشجویان فلسطینی دانشگاه امام خیمنی(ره) قزوین، اشعاری را در مدح مقاومت اسلامی و اسرای آزاد شده قرائت کردند.