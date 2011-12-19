مردم عراق اقدامات بعثی ها و منافقین را تحمل نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "عدنان الزرفی" در اشاره به حمایت برخی سیاستمداران عراقی وابسته به اقلیت از فعالیتهای مخرب و منفی بعثی ها و گروهک تروریستی منافقین گفت : توطئه و فعالیت به نفع حزب منحل شده بعث و گروهک مجاهدین(منافقین) قابل تحمل نیست.

استاندار نجف افزود: پس از تحقیقاتی که از اعضای دفتر "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری انجام شد کسانی که به فهرست العراقیه رای دادند باید در آرای خود تجدید نظر کنند.

شایان ذکر است شورای عالی قضایی عراق با صدور حکمی طارق الهاشمی و شماری از محافظان وی را ممنوع السفر کرد.این اقدام پس از آن انجام می شود که حکم بازداشت هاشمی به اتهام دخالت در انفجار اخیر در ورودی پارلمان عراق صادر شد.فرماندهی عملیات امنیتی بغداد با اشاره به روند تحقیقات نیروهای عراقی درباره انفجار اخیر در منطقه الخضراء اعلام کرده بود هدف فرد انتحاری نخست وزیر عراق بوده است.