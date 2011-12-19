به گزارش خبرنگار مهر، محسن عاشوری پس از توقف تیم پرسپولیس برابر فولاد ضمن بیان این مطلب افوق در مورد اینکه چرا تیمش در ثانیه های پایانی این بازی گل خورده است اظهار داشت: در فوتبال از دقیقه یک تا دقیقه 90 و حتی وقت اضافه زمان بازی فرقی نمی کند چه زمانی گل می خورید. بازی احتیاجی به تفسیر من هم ندارد و وقتی از موقعیت های زیاد استفاده نمی کنیم و موضوعی که از قدیم بوده این است وقتی که گل نمی زنید گل می خورید.

وی افزود: می شد حدس زد فولاد بعد از یک بازی سنگین مقابل شهرداری در آن ارتفاع در 120 دقیقه فاصله نزدیک به این بازی از لحاظ بدنی شرایط نرمالی نداشته باشد. مخصوصا وقتی 10 نفره شدند. بازیکنانمان در این دیدار تمام تلاش شان را کردند اما از فرصت هایمان استفاده نکردیم.

عاشورای در مورد صحنه پنالتی در دقیقه 92 اظهار داشت: هر زمان شما از داوران در موردعملکرد مربیان سئوال کردید این سئوال ها را از ما بپرسید. هر موقع آنها در خصوص ما صحبت کردند ما هم می نشینیم عملکردشان را تحلیل می کنیم اما من کارشناس نیستم و حرفهایمان مشکلی را حل نمی کند ضمن اینکه مربیان ما از قدیم به ما یاد دادند در فوتبال داور هرچقدر ضعیف بود یا خدایی نکرده به نفع حریف گرفت شما اینقدر خوب بازی کنید که او اگر یکی دو بار اشتباه کرد تاثیری در عملکردتان نداشته باشد.

وی با بیان اینکه تا الان مسئولیت تیم با من بود و من به بازیکنان 4، 5 روز استراحت می دهم افزود: قطعا در این فرصت سرمربی معرفی می شود و باید دید در چه زمینه ای وی می خواهد کار کند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازیکنان ما مشکل روحی دارند وقتی شش ماه تیم مشکل دارد نمی توان آن را با یکی دو هفته حل کرد. باید به مربی جدید هم فرصت داد تا وی هم زیر فشار نباشد و بعد از یک بازی نتیجه نگرفت فشارها و شعارهای علیه وی راه نیفتد.

عاشوری با بیان اینکه هوادار حق اعتراض دارد، در مورد شعارهایی که پس از پایان بازی علیه وی مطرح شد اظهار داشت: من امروز ممنون هواداران هستم که تا آخر بازی تحمل کردند و بعد از آن شعار دادند.

وی در خصوص اینکه چرا با توجه به عملکرد ضعیف حقیقی در بازیهای گذشته باز هم از وی استفاده شد افزود: ما تصمیم درستی گرفتیم که حقیقی را گذاشتیم اما وقتی حقیقی گل می خورد یعنی همه تیم گل می خورد. تماشاگران هم باید به این موضوع توجه کنند موفقیت تیم به تمام عوامل از جمله نفرات حمله کنند و نفرات دفاعی بستگی دارد.

مربی موقت تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه قبل از دربی این تیم در دقایق آخر به گل می رسید و قطعا تیمی که در دقایق آخر گل می خورد از لحاظ بدنی تحلیل رفته است افزود: ما نمی توانیم بگوییم تیم صد درصد مشکل بدنی دارد اما بازیکنان ما یکسری استانداردهای بین المللی ندارند که در زمان یک ، دو و سه ماهه نمی شود آنها را برطرف کرد.

عاشوری خاطرنشان کرد: در همه دنیا بازیکنان 120 کیلومتر می دوند اما در ایران آنها 102 کیلومتر در یک بازی دوندگی دارند. برای اینکه به این استانداردها برسیم باید به یک سری مسائل توجه بیشتری کنیم. ضمن اینکه برنامه های آماده سازی قبل از فصل یک نیاز است و ما هم با توجه به اینکه متوجه شدیم تیم مشکل بدنی دارد گمالوویچ را به خدمت گرفتیم. منتهی در وسط بازی نمی توانیم زیاد به این مسئله بپردازیم.

وی با بیان اینکه پرسپولیس در این مدت ضعف های بازیهای گذشته نداشته و آیا شما این مسائل را به استیلی می گفتید و او عمل نمی کرد تصریح کرد: من نمی گویم مشکل پرسپولیس فنی نبود اما آن موقع مشکلات روحی تاثیر منفی بیشتری روی تیم ما داشت و استیلی هم به این خاطر رفت که فشار کمتری روی بازیکنان ایجاد شود. من در این مدت کار خاصی نکرده ام و تنها از لحاظ روحی و فکری بازیکنان را ریکاوری کرده ام. بچه ها نمایش بهتری داشتند و قطعا با یکی دو برد شرایط مطلوب به پرسپولیس باز می گردد.

مربی موقت تیم پرسپولیس در مورد اینکه خبر انتخاب دنیزلی چقدر صحت دارد گفت: من از این موضوع خبر ندارم و انتخاب مربی بر عهده کمیته فنی است. البته من دنیزلی را بیشتر از گزینه های دیگر می پسندم و اگر فردا وی من را به عنوان همکار انتخاب نکرد شما نگویید به خاطر این حرفهاست من تا امروز مسئولیتم را نه کمتر و نه بیشتر انجام داده ام اما همه باید کمک کنند تا تیم از بحران خارج شود.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در آخرین بازی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برابر فولاد خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت تا با 22 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.