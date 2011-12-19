راه آهن چشم به ضدحملات داشت/ بازیکنان شاهین سه میلیارد تومان دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کامیاب عصر دوشنبه بعد از تساوی بدون گل تیمش در مقابل راه آهن تهران در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهارداشت: از بازیکنان جوانمان که در بازی قبل خوب بازی کردند راضی نبودیم و انتظارات بیشتری از آنان داشتیم.

وی افزود: در کل از نتیجه بازی راضی نیستیم اما از بازی و عملکرد بازیکنان در بازی امروز راضی هستیم.

مربی شاهین بوشهر در خصوص مشکل مالی شاهین، گفت: هیچ تیمی در لیگ برتر را نمی توان دید که مشکل مالی نداشته باشد و این تنها مختص به تیم شاهین نیست اما در مجموع از ابتدای فصل تا کنون بیش از سه میلیارد تومان به تیم تزریق شده است.

وی با بیان اینکه تقسیم پول ها در میان بازیکنان مورد انتقاد و اعتراض برخی بازیکنان بوده است، گفت: بخش عمده ای از مشکلات شاهین مربوط به فصل قبل است.