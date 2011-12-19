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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۹

کامیاب:

راه آهن چشم به ضدحملات داشت/ بازیکنان شاهین سه میلیارد تومان دریافت کرده اند

راه آهن چشم به ضدحملات داشت/ بازیکنان شاهین سه میلیارد تومان دریافت کرده اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مربی شاهین بوشهر گفت: در بازی امروز شاهین بازی به مراتب بهتری نسبت به راه آهن انجام داد و تیم راه آهن تنها چشم به ضدحملات داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کامیاب عصر دوشنبه بعد از تساوی بدون گل تیمش در مقابل راه آهن تهران در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهارداشت: از بازیکنان جوانمان که در بازی قبل خوب بازی کردند راضی نبودیم و انتظارات بیشتری از آنان داشتیم.

وی افزود: در کل از نتیجه بازی راضی نیستیم اما از بازی و عملکرد بازیکنان در بازی امروز راضی هستیم.

مربی شاهین بوشهر در خصوص مشکل مالی شاهین، گفت: هیچ تیمی در لیگ برتر را نمی توان دید که مشکل مالی نداشته باشد و این تنها مختص به تیم شاهین نیست اما در مجموع از ابتدای فصل تا کنون بیش از سه میلیارد تومان به تیم تزریق شده است.

وی با بیان اینکه تقسیم پول ها در میان بازیکنان مورد انتقاد و اعتراض برخی بازیکنان بوده است، گفت: بخش عمده ای از مشکلات شاهین مربوط به فصل قبل است.

کد مطلب 1488178

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